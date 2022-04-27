Новая почта возобновила доставку из-за рубежа

Граждане Украины снова могут воспользоваться популярной в довоенное время услугой от компании Новая почта. Оператор будет осуществлять доставку товаров из мировых интернет-магазинов, у которых нет прямых отправок на украинскую территорию.

Новая почта Глобал сообщила своим клиентам очередную приятную новость, доставка всевозможных товаров из зарубежных интернет-магазинов в США , Германии, Франции, Испании , Великобритании, Польши , Турции и Италии снова доступна для жителей Украины. Кроме того, в ближайшее время Новая почта намерена восстановить доставку товаров из китайских интернет-магазинов.

Чтобы получить свой заказ, украинцам достаточно воспользоваться сервисом NP Shopping. Оператор Новая почта рекомендует зарегистрироваться на сайте NP Shopping, в результате вам предоставят адрес для шопинга. Используйте полученный адрес при оформлении покупок в зарубежных интернет-магазинах.

После заказа товара онлайн укажите полученный адрес в сервисе NP Shopping для доставки, далее вам останется лишь ввести ближайшее к вам отделение Новой почты или почтомат. Также вам будет доступна адресная доставка курьером.

Стоимость доставки товаров Новой почтой из зарубежных интернет-магазинов зависит от веса и габаритов груза. Сервис NP Shopping позволяет заранее рассчитать стоимость доставки посылки.

Напомним, Новая почта заявила о переезде отделений и изменении графика работы. На какие меры пошла компания после начала боевых действий в Украине?