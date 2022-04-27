В Украину пытались ввезти почти 24 тонны табака из РФ, - ГПСУ

Согласно документам, товар был из Греции, а на упаковке была обнаружена маркировка роSSийского предприятия.

В Украину пытались ввезти почти 24 тонны табака из РФ, - ГПСУ
Фото: Пресслужба ДМСУ

В Украину пытались ввезти почти 24 тонны табака из РоSSии.

Об этом сообщили в Гостаможслужбе.

"В соответствии с поданными таможенными органами документами в зоне деятельности Винницкой таможни в адрес одного из предприятий региона двумя автотранспортными средствами из Сербии перемещался товар "табак для курения, промышленного производства, используется в табачной промышленности для производства сигарет" якобы происхождением из Греческой Республики общим весом 23 628 кг на сумму 128 700 евро", - отметили в ГТСУ.

Таможенники после проведенного анализа документов решили принять дополнительные меры контроля. При тщательном осмотре товара на упаковке была обнаружена маркировка предприятия из РФ.

Фото: Пресслужба ДМСУ

"В настоящее время осуществляется полное таможенное освидетельствование товаров с целью установления всех сведений о товаре и фиксации таможенного правонарушения", - подчеркнули в Гостаможслужбе.

Фото: Пресслужба ДМСУ

Напомним, с 9 апреля Украина ввела полное торговое эмбарго для товаров из РоSSии. В МВД впоследствии сообщили, что правоохранители заблокировали операции по выведению активов почти 7 тысячам пророSSийских компаний. Деньги могли использовать в поддержку военных действий РоSSии в Украине.

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