Согласно документам, товар был из Греции, а на упаковке была обнаружена маркировка роSSийского предприятия.
В Украину пытались ввезти почти 24 тонны табака из РФ, - ГПСУ
В Украину пытались ввезти почти 24 тонны табака из РоSSии.
Об этом сообщили в Гостаможслужбе.
"В соответствии с поданными таможенными органами документами в зоне деятельности Винницкой таможни в адрес одного из предприятий региона двумя автотранспортными средствами из Сербии перемещался товар "табак для курения, промышленного производства, используется в табачной промышленности для производства сигарет" якобы происхождением из Греческой Республики общим весом 23 628 кг на сумму 128 700 евро", - отметили в ГТСУ.
Таможенники после проведенного анализа документов решили принять дополнительные меры контроля. При тщательном осмотре товара на упаковке была обнаружена маркировка предприятия из РФ.
"В настоящее время осуществляется полное таможенное освидетельствование товаров с целью установления всех сведений о товаре и фиксации таможенного правонарушения", - подчеркнули в Гостаможслужбе.
Напомним, с 9 апреля Украина ввела полное торговое эмбарго для товаров из РоSSии. В МВД впоследствии сообщили, что правоохранители заблокировали операции по выведению активов почти 7 тысячам пророSSийских компаний. Деньги могли использовать в поддержку военных действий РоSSии в Украине.