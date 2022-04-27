«Укртютюн» начинает импортировать сигареты из стран ЕС: временно они будут иметь одно отличие

Что нужно знать о табачных изделиях из ЄС, чтобы не перепутать с контрафактом, информирует ZN.ua.

«Укртютюн» начинает импортировать сигареты из стран ЕС: временно они будут иметь одно отличие
© unsplash/matmacq

В апреле – мае часть международных производителей табачных изделий – члены ассоциации «Укртютюн» – начинают импортировать в Украину сигареты из стран ЕС. Чем эти сигареты будут временно отличаться от остальных табачных изделий в Украине, рассказали в «Укртютюне».

"Война в Украине привела к существенным перебоям в производстве табачных изделий, что повлияло на непрерывность их поставки. Члены ассоциации «Укртютюн» были вынуждены частично или полностью ограничить выпуск продукции на украинских фабриках. Украинский рынок, потребности которого ранее покрывались за счет внутреннего производства, стал зависимым от импорта", - говорится в сообщении.

Чтобы удовлетворить потребительский спрос и обеспечить поступления в госбюджет от акцизных сборов, Верховная Рада временно, до окончания военного положения, разрешила импорт и продажу сигарет с фильтром и ТВЭН с маркировкой государств-членов ЕС (включая язык надписей на пачке).

Соответствующее постановление вступило в силу 15 марта.

Такие табачные изделия будут обозначаться украинскими марками акцизного налога и содержать информацию о максимальной розничной цене и дате производства. На период действия военного и чрезвычайного положения разрешено использовать акцизные марки, предназначенные для ТВЭН, а также для сигарет с фильтром.

Оборот импортируемых изделий с маркировкой государств-членов ЕС будет производиться не дольше трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.

С актуальным перечнем торговых марок, импортируемых в Украину, можно ознакомиться, просмотрев информацию о максимальных розничных ценах производителей и импортеров подакцизных товаров на официальном вебсайте ГНС Украины.

По материалам: Укртютюн /

Лия Ильченко, ZN.ua

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