Переселенцам в Украине выплатят одноразовое пособие в размере 2500 грн: как получить деньги

Переселенцы в Украине смогут получать еще один вид пособия от государства. Речь идет об одноразовой выплате 2500 грн наиболее уязвимым группам населения, пострадавшим от войны.

Переселенцам в Украине выплатят одноразовое пособие в размере 2500 грн: как получить деньги

Финансированием выплат занимается Минсоцполитики совместно с миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине и Обществом Красного Креста Украины.

Денежную помощь в размере 2500 грн получат граждане, подавшие заявку на получение помощи через информационную платформу "єДопомога", а также все пострадавшие от войны уязвимые категории населения, которые будут отдельно определены в меморандуме о сотрудничестве, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц, сведения о которых содержатся в Единой информационной базе данных ВПЛ.

Всего на эту программу выплат выделено 2,4 млрд грн, с расчетом выплатить одноразовую помощь 1,7 млн гражданам. На одного человека размер помощи составляет 2 500 грн в месяц. Однако сроки выплат могут увеличить.

Специально регистрироваться для получения средств украинцам не нужно. Получение денежных компенсаций по другим программам также не является препятствием для выплат 2500 грн. Материальная помощь от Красного Креста не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства для всех видов социальной помощи и не облагается налогом на доходы физических лиц.

Ранее сообщалось, что украинцы, которые бесплатно приютили ВПЛ в своих домах, в мае получат по 450 гривен за каждого человека в качестве компенсации за коммунальные услуги.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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