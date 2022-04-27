Рынок жилья после войны: в Украине прогнозируют массовую продажу квартир

Рынок жилья в Украине после войны будет совсем не таким, как прогнозируют некоторые аналитики. Цены на жилье будут формироваться под влиянием двух противоречивых тенденций: роста себестоимости строительства нового жилья и роста предложения на рынке недвижимости. Эти две тенденции могут сбалансировать друг друга, и в итоге цены на жилье в Украине либо останутся довоенными, либо вырастут незначительно.

Такие соображения высказал в комментарии изданию ubr специалист рынка недвижимости Михаил Артюхов.

Из-за войны темпы строительства нового жилья в Украине крайне замедлились. Впрочем, и с окончанием военных действий, нашей стране не стоит рассчитывать на быстрое восстановление былых темпов строительства. Поэтому на рынке жилья после войны новая недвижимость будет занимать не более 20%, тогда как до войны ее часть составляла 60%, говорит эксперт.

"Такого массового строительства, какое было в киевских микрорайонах Оболонь, Позняки и Осокорки, когда в год строилось по 20 миллионов квадратных метров жилья, я не ожидаю. Поэтому восстановление "первички" будет медленным", – убежден Артюхов.

При этом на рынке недвижимости не будет пустоты. Предполагаемый вакуум заполнит жилье со вторичного рынка, которое будут продавать довольно активно. Это связано с тем, что многие беженцы уже сейчас приняли решение не возвращаться в Украину после войны. По сути, многие семьи ждут, когда мужчинам будет разрешен выезд за границу. Как только они получат такое разрешение, семьи воссоединятся за рубежом, и выставят свои квартиры в Украине на продажу.

Это позволит заполнить рынок жилья, и соответственно, послевоенные цены на жилье не будут расти так катастрофически, как многие предполагали.

По прогнозам Михаила Артюхова, на рынке жилья установится тенденция медленного и плавного повышения цен: примерно по 1% в месяц. То есть, годовой прирост цен на жилье будет прядка 12%.

Напомним, стала известна максимальная сумма, которую дадут украинцам в компенсацию за разрушенное жилье.