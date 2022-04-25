Цены на подсолнечное масло в Украине стали ниже

В Украине за время войны существенно выросли цены на продукты. В основном дорожают все продукты питания. Однако есть и исключения. Так, в апреле ощутимо снизились цены на подсолнечное масло.

В Украине падают цены на подсолнечное масло: что происходит на рынке

Об этом свидетельствуют данные по ценам, которые установили на этот продукт столичные торговые сети.

В частности, за бутылку емкостью 850 мл подсолнечного масла торговой марки "Олейна" теперь в среднем просят 57,00 гривен, тогда как в марте она стоила 57,24.

Впрочем, если на "Олейну" падение цен пока можно назвать символическим, то масло торговой марки "Щедрый дар" подешевело очень сильно. Так, еще в марте его продавали за 63,80, а уже сейчас в апреле его стоимость упала до 53,60 гривны.

В Украине падают цены на подсолнечное масло: что происходит на рынке

Очевидно такое снижение цен на этот продукт связано с тем, что Украина существенно снизила экспорт подсолнечного масла. А у нас его производят очень много. Ведь наша страна является главным мировым экспортером подсолнечного масла. Из-за того, что предложение преобладает над спросом, цены на этот продукт снижаются.

Кстати, на мировом рынке намечается еще больший дефицит растительных масел из-за того, что Индонезия запретила экспорт пальмового масла. А ведь именно эта страна поставляет на мировой рынок наибольшее количество пальмового масла. Из-за срыва экспортных поставок из Украины, многие страны уже столкнулись с проблемой нехватки этого продукта. Так, например, в некоторых супермаркетах Великобритании ограничили продажу подсолнечного масла "в одни руки".

Напомним, перед самой войной цены на подсолнечное масло в Украине росли из-за того, что наши производители этого продукта были активно интегрированы в мировой рынок.


Марченко Любов, Тудей

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