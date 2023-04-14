З'явилася перша інформація про новий Volkswagen T-Cross

У Бразилії фотошпигуни помітили під час дорожніх тестів оновлений кросовер Volkswagen T-Cross. Компанія Volkswagen планує його офіційно представити у 2023 році.

Volkswagen T-Cross випускають із 2019 року. Це найменший кросовер у модельній лінійці Volkswagen.

Оновлений кросовер T-Cross тестують у камуфляжі спереду та ззаду. Це означає, що там і відбудуться зміни у дизайні. Камуфляж не приховує контур переробленої передньої панелі зі збільшеним повітрозабірником. Радіаторна решітка стала трохи більшою. Ми також бачимо нові фари та нові задні ліхтарі.

Які зміни відбудуться у салоні – ще не відомо. Панель приладів автомобіля, який помітили фотошпигуни, нічим не закрита. Зазвичай, це ознака того, що там нічого не зміниться. Ми думаємо, що оновлений T-Cross отримає нове обладнання та нові варіанти обробки салону.

Також нічого не відомо про те, чи відбудуться зміни в лінійці двигунів. T-Cross, як ми знаємо, побудований на платформі MQB A0 (на цій же платформі, до речі, побудований Volkswagen Polo). У лінійку його двигунів входять невеликі бензинові двигуни, трициліндровий 1,0-літровий двигун з турбонаддувом і чотирициліндровий 1,6-літровий двигун. Коробка передач – механічна чи автоматична. Привід – лише передній.

Volkswagen має офіційно представити оновлений Volkswagen T-Cross пізніше у 2023 році, але коли конкретно – ми не знаємо. У продажу він може з'явитися вже наприкінці 2023 року.

В Україні Volkswagen T-Cross зараз у комплектації Life коштує від 995 093 гривень. Він оснащується 1,0-літровим бензиновим двигуном TSI, який працює разом із коробкою передач DSG-7. У цю комплектацію входить клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультифункціональне шкіряне кермо, медіасистема з 6,5-дюймовим дисплеєм, круїз-контроль, підтримка Apple CarPlay та Android Auto, рейлінги на даху, 16-дюймові легкосплавні колісні диски.

Комплектація Style коштує від 1055339 гривень. Вона також оснащується 1,0-літровим бензиновим двигуном TSI та коробкою передач DSG-7. В таку комплектацію входять LED фари, камера заднього виду, медіасистема з 8-дюймовим дисплеєм, амбіентне підсвічування в салоні, круїз-контроль, хромовані рейлінги на даху, 17-дюймові колісні легкосплавні диски та інше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Volkswagen T-Cross отримав нову спеціальну версію Clic2Go.