Women’s World Car of the Year: Жінки обрали автомобіль року

В цьому році переможцем конкурсу Women’s World Car of the Year став гібридний кросовер Kia Niro.

Women’s World Car of the Year: Жінки обрали автомобіль року
Фото: womensworldcoty.com

Перед голосуванням автомобільні журналісти випробували десятки моделей і оцінили кожну деталь. У першому турі голосування із 59 кандидатів було обрано найкращі автомобілі в кожній категорії.

Фінал конкурсу

У фінал потрапили авто, що стали переможцями у шести категоріях:

  • Кращий міський автомобіль — Kia Niro;
  • Кращий сімейний SUV — Jeep Avenger;
  • Найкращий великий автомобіль — Citroen C5 X;
  • Найкращий великий SUV — Nissan X-Trail;
  • Найкращий спортивний автомобіль — Audi RS 3;
  • Найкращий повнопривідний автомобіль 4 — Ford Ranger.

Варто зазначити, що жіночі авто року вибирає журі з 63 автожурналісток, які представляють 43 країни світу.

Переможець минулого року

У 2022 році переможцем був автомобіль Peugeot 308.





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