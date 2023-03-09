2023-03-09
Women’s World Car of the Year: Жінки обрали автомобіль року
В цьому році переможцем конкурсу Women’s World Car of the Year став гібридний кросовер Kia Niro.
Фото: womensworldcoty.com
Перед голосуванням автомобільні журналісти випробували десятки моделей і оцінили кожну деталь. У першому турі голосування із 59 кандидатів було обрано найкращі автомобілі в кожній категорії.
Фінал конкурсу
У фінал потрапили авто, що стали переможцями у шести категоріях:
- Кращий міський автомобіль — Kia Niro;
- Кращий сімейний SUV — Jeep Avenger;
- Найкращий великий автомобіль — Citroen C5 X;
- Найкращий великий SUV — Nissan X-Trail;
- Найкращий спортивний автомобіль — Audi RS 3;
- Найкращий повнопривідний автомобіль 4 — Ford Ranger.
Варто зазначити, що жіночі авто року вибирає журі з 63 автожурналісток, які представляють 43 країни світу.
Переможець минулого року
У 2022 році переможцем був автомобіль Peugeot 308.