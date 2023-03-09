Women’s World Car of the Year: Жінки обрали автомобіль року

В цьому році переможцем конкурсу Women’s World Car of the Year став гібридний кросовер Kia Niro.

Фото: womensworldcoty.com

Перед голосуванням автомобільні журналісти випробували десятки моделей і оцінили кожну деталь. У першому турі голосування із 59 кандидатів було обрано найкращі автомобілі в кожній категорії.

Фінал конкурсу

У фінал потрапили авто, що стали переможцями у шести категоріях:

Кращий міський автомобіль — Kia Niro;

Кращий сімейний SUV — Jeep Avenger;

Найкращий великий автомобіль — Citroen C5 X;

Найкращий великий SUV — Nissan X-Trail;

Найкращий спортивний автомобіль — Audi RS 3;

Найкращий повнопривідний автомобіль 4 — Ford Ranger.

Варто зазначити, що жіночі авто року вибирає журі з 63 автожурналісток, які представляють 43 країни світу.

Переможець минулого року

У 2022 році переможцем був автомобіль Peugeot 308.