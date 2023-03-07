Українці тепер можуть обміняти посвідчення водія у Туреччині

Уже з 3 березня українці можуть обміняти національне посвідчення водія в Стамбулі. Послугу надають у мобільно-технічних комплексах ДП «Документ», повідомляє прессслужба ГСЦ МВС.

Українці тепер можуть обміняти посвідчення водія у Туреччині
Фото: pixabay.com

Де обміняти посвідчення

Мобільні програмно-технічні комплекси у Стамбулі знаходяться за адресою Londra Asfalt? E-5 Karayolu ?zeri, Airport AVM (паркінг за ТЦ «Аеропорт»), 34158 Bak?rk?y/?stanbul, T?rkiye.

Послуга з обміну посвідчення водія надається за графіком:

  • вт — пт: 10:00 — 17:00;
  • сб: 10:00 — 15:30;
  • нд, пн — вихідні.

Туреччина стала четвертою країною, яка відкрила такі можливості для українців. Наразі обмін можна здійснити також у Польщі, Чехії та Словаччині.

У яких випадках обмінюється посвідчення водія

  • непридатність посвідчення для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);
  • зміна персональних даних власника (прізвище, ім'я, по батькові);
  • після закінчення терміну дії посвідчення водія (зокрема, для посвідчень, виданих вперше на 2 роки, обмін відбувається без складання іспитів, якщо водій протягом двох років з дня видачі такого посвідчення вчинив не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху);
  • за бажанням власника.

Пакет документів

Для отримання послуги обміну водійського необхідно подати пакет документів:

  • паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;
  • довідка платника податків — «ідентифікаційний код»;
  • наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни таких даних.

Алгоритм надання послуги

Обмін посвідчень водія у Стамбулі відбувається за стандартним алгоритмом: співробітники ДП «Документ» отримують від клієнта повний пакет документів, фотографують його та оформлюють заявку на обмін посвідчення водія, яку розглядає в Україні адміністратор сервісного центру МВС. У разі схвалення процедури за кордоном видруковують на спеціальному бланку новий документ, а старий вилучають.

Готове посвідчення водія можна забрати у день звернення, якщо в Україні не виникли обставини непереборної сили, коли опрацювання не є можливим. Зокрема, під час повітряної тривоги через ракетну загрозу на території України опрацювання заявок не проводиться.

У разі, якщо наявне посвідчення було видано до 2013 року, додатково проводиться запит-підтвердження дійсності посвідчення за місцем видачі. Час надання послуги збільшується на час отримання відповіді на такий запит. Законодавство України передбачає строк у 5 днів на виготовлення нового посвідчення водія.





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