Українці тепер можуть обміняти посвідчення водія у Туреччині
Уже з 3 березня українці можуть обміняти національне посвідчення водія в Стамбулі. Послугу надають у мобільно-технічних комплексах ДП «Документ», повідомляє прессслужба ГСЦ МВС.
Де обміняти посвідчення
Мобільні програмно-технічні комплекси у Стамбулі знаходяться за адресою Londra Asfalt? E-5 Karayolu ?zeri, Airport AVM (паркінг за ТЦ «Аеропорт»), 34158 Bak?rk?y/?stanbul, T?rkiye.
Послуга з обміну посвідчення водія надається за графіком:
- вт — пт: 10:00 — 17:00;
- сб: 10:00 — 15:30;
- нд, пн — вихідні.
Туреччина стала четвертою країною, яка відкрила такі можливості для українців. Наразі обмін можна здійснити також у Польщі, Чехії та Словаччині.
У яких випадках обмінюється посвідчення водія
- непридатність посвідчення для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);
- зміна персональних даних власника (прізвище, ім'я, по батькові);
- після закінчення терміну дії посвідчення водія (зокрема, для посвідчень, виданих вперше на 2 роки, обмін відбувається без складання іспитів, якщо водій протягом двох років з дня видачі такого посвідчення вчинив не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху);
- за бажанням власника.
Пакет документів
Для отримання послуги обміну водійського необхідно подати пакет документів:
- паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;
- довідка платника податків — «ідентифікаційний код»;
- наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;
- документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни таких даних.
Алгоритм надання послуги
Обмін посвідчень водія у Стамбулі відбувається за стандартним алгоритмом: співробітники ДП «Документ» отримують від клієнта повний пакет документів, фотографують його та оформлюють заявку на обмін посвідчення водія, яку розглядає в Україні адміністратор сервісного центру МВС. У разі схвалення процедури за кордоном видруковують на спеціальному бланку новий документ, а старий вилучають.
Готове посвідчення водія можна забрати у день звернення, якщо в Україні не виникли обставини непереборної сили, коли опрацювання не є можливим. Зокрема, під час повітряної тривоги через ракетну загрозу на території України опрацювання заявок не проводиться.
У разі, якщо наявне посвідчення було видано до 2013 року, додатково проводиться запит-підтвердження дійсності посвідчення за місцем видачі. Час надання послуги збільшується на час отримання відповіді на такий запит. Законодавство України передбачає строк у 5 днів на виготовлення нового посвідчення водія.