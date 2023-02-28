Тепер посвідчення водія українці можуть обміняти і в Чехії

Чехія стала другою країною, де можна обміняти українське посвідчення водія, повідомили в МВС. До цього за кордоном це можна було зробити лише у Польщі. Зокрема, обміняти посвідчення можна у Празі.

«Із 28 лютого українці можуть обміняти національне посвідчення водія в Чехії. Послугу почали надавати за допомогою мобільних програмно-технічних комплексів ДП «Документ» у місті Прага», – йдеться у повідомленні, інформує ZN.ua .

Вказано, що обмін відбуватиметься за тим самим принципом, що і в Польщі. Зокрема, спочатку співробітники ДП «Документ» отримують від клієнта повний пакет документів, а потім фотографують його та оформляють заявку на обмін водійського посвідчення. В Україні її розглядатиме адміністратор сервісного центру МВС. Якщо заявка на обмін отримає схвалення, то за кордоном на спецбланку надрукують новий документ, а старий вилучать.

«У разі, якщо наявне посвідчення було видано до 2013 року, додатково проводиться запит-підтвердження дійсності посвідчення за місцем видачі. Час надання послуги збільшується на час отримання відповіді на такий запит. Законодавство України передбачає строк у 5 днів на виготовлення нового посвідчення водія», – зазначили в МВС.

У відомстві пояснили, що послуга обміну посвідчення водія актуальна, коли:

закінчився термін дії посвідчення водія (переважно актуально для виданих вперше посвідчень, бо у них термін дії 2 роки);

у водія змінились паспортні дані (переважно актуально для осіб, які вийшли заміж або навпаки та змінили прізвище);

посвідчення затерлось і написи на ньому більше не читаються;

за бажанням власника отримати посвідчення сучасного зразка.