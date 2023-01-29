Триколісні "монстри": названо топ-10 найдивніших авто за всю історію

Автоексперти склали рейтинг з 10 найдивніших і кумедних триколісних авто, яких називають мікрокарами. Моделі сподобаються тим, хто любить все незвичайне та те, що виходить за рамки нормального, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Нotcars.

Peel P50

Це один із найменших і дивних авто у світі. У нього вбудований двотактний двигун на бензині потужністю 4 л.

Elio P5

Ця спортивна машина може розвивати швидкість до 177 км /год. Її поки що немає у продажу, але американські розробники планують, що один екземпляр коштуватиме 14 900 доларів.

Bond Bug

Ця незграбна машина нагадує жука, саме тому її прозвали Bug. В авто вбудовано чотирициліндровий двигун на 700 куб.см з потужністю 31 л.с.. Триколісне диво має задній привід, тому на ній зручно дрифтувати.

BMW Isetta

BMW Isetta має 4-колісну версію, яка у середині 1950-х дуже добре продавалася. Триколісна модель коштувала дешевше, її купували ті, хто не міг дозволити собі повноцінну машину. Це збільшило прибуток для компанії у необхідний для неї час.

Citycom CityEl

Цього трансформера створила на початку 90-х років автокомпанія Citycom. Машина має лише одну фару, дверей як таких немає, а вузькі колеса більше підходять для мотоциклів. Автомобіль заряджається від електроенергії, зарядки вистачає на 48 км.

Daihatsu Bee

Це авто ніби створено за мотивами мультфільмів, що привернуло загальну увагу. Машина оснащена трьома передачами та 18-сильним 0,5-літровим 2-циліндровим двигуном. Мікрокар може розігнатися до 77 км на годину.

Vandenbrink Carver

Ця машина більше нагадує дивний мотоцикл. У неї вбудована розумна технологія самовирівнювання, а також на ній можна нахилятися до 45 градусів в будь-який бік.

Morgan 3 Wheeler

Це спортивний автомобіль для ентузіастів, який знаходиться поза часом і має кілька моделей. Має гучний вихлоп і військовий дизайн. Найпотужніша модель має V-подібний двигун потужністю 81 к.с. та 5-ступінчасту МКП Mazda.

Allard Clipper

Хоч і малося на увазі, що авто має бути спорткаром, але їздив він зовсім не швидко. Задньопривідна машина мала двотактний силовий агрегат з повітряним охолодженням. Усього було випущено 20 одиниць, потім їх зняли з виробництва.

BSA Lad ybird

"Божа корівка" нагадувала класичний Fiat 500. У неї немає даху і дверей, але водночас дизайн у машини - зачаровує.