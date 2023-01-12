Українці у Туреччині зможуть без іспитів обміняти водійські права

Українці, які проживають у Туреччині, тепер можуть без складання практичного та теоретичного іспитів обміняти своє національне посвідчення водія на турецьке. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.

З вівторка, 10 січня 2023 року, набула чинності угода між Україною та Туреччиною про взаємне визнання та обмін посвідчень водіїв (сторони її підписали ще у 2020 році). Угода поширюється на посвідчення водія всіх категорій транспортних засобів.

Якщо раніше українцям, які виїхали до Туреччини на постійне чи тимчасове проживання, для отримання турецьких водійських "прав" потрібно було скласти іспити (теорію та практику), то тепер ця норма пішла у минуле.

Як українці в Туреччині можуть обміняти своє національне посвідчення водія на турецьке? Для цього потрібно звернутися до місцевого управління населення, надавши всі необхідні документи. Процес досить швидкий. І, головне, більше українцям у Туреччині не потрібно знову складати іспити.

Потрібно зазначити, що при поверненні українців на постійне проживання в Україну вони можуть також без іспитів обміняти турецькі "права" на українські.

Громадяни Туреччини, які проживають в Україні, тепер теж можуть без іспитів обміняти своє національне посвідчення водія на українське. За цю послугу потрібно заплатити 26 гривень та ще 243 гривень за бланк.

Раніше стало відомо, що лише 42% українців з першого разу успішно складають теоретичний іспит на отримання посвідчення водія. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.