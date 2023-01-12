Кросовер Volkswagen Taigo стане дешевшим

Компанія Volkswagen у 2023 році почне продавати в Європі дешевшу стандартну комплектацію компактного кросовера Volkswagen Taigo. Завдяки цьому Volkswagen Taigo стане доступнішим.

Кросовер Volkswagen Taigo стане дешевшим

У Volkswagen Taigo є все для того, щоб стати справжнім бестселером. У нього красивіший дизайн, ніж у Volkswagen T-Cross. Продажі цього кросовера в Європі почалися 1,5 роки тому. З того часу на європейському ринку вже продали понад 63 000 кросоверів Taigo.

Але боси компанії Volkswagen вирішили ще більше збільшити продаж Taigo. Цього планують досягти за рахунок пропозиції покупцям дешевшої стандартної версії. Вона коштуватиме близько 20 000 євро. Наразі стандартна комплектація Life коштує 24 000 євро.

Кросовер Volkswagen Taigo стане дешевшим

Чим найдешевша Taigo відрізнятиметься від інших версій? Вона не матиме такого великого набору обладнання, як інші комплектації. Крім того, найдешевший Volkswagen Taigo отримає сталеві колісні диски, прикриті звичайними ковпаками. Салон теж стане простішим (особливо це буде помітно по тканині для сидінь). Але натомість у неї як і раніше буде, як і в комплектації Life, цифрова панель приладів і 6,5-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи Composition Media.

Під капотом буде трициліндровий 1,0-літровий двигун TSI потужністю 95 к.с., який працює разом з 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Кросовер Volkswagen Taigo стане дешевшим

Найдоступніша версія Volkswagen Taigo з'явиться у продажу у 2023 році. Можливо, вона не буде доступною у всіх європейських країнах.

Потрібно відзначити, що Taigo вважається купеподібним кросовером. У його дизайні помітні елементи стилю купе. Його габарити – 4266x1757x1494 мм, колісна база – 2566 мм. Об'єм багажника – 438 літрів.

Кросовер Volkswagen Taigo стане дешевшим

Нагадаємо, раніше голова Volkswagen Томас Шефер повідомив, що VW Golf може стати електромобілем.


Максимов Віталій, Тудей





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