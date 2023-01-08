Змонтованим відеозаписом із різних пристроїв можна довести вину водія – суд

Змонтований відеозапис із різних відеопристроїв тривалістю 2 хвилини є допустимим доказом вини водія у порушенні ПДР. Такого рішення у справі № 554/4230/22 дійшов Полтавський апеляційний суд.

Влітку 2022 року в Полтаві патрульні поліцейські зупинили автомобіль і запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, оскільки у нього були явні ознаки сп'яніння. Водій відмовився. Правоохоронці щодо нього склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України щодо адміністративних правопорушень.

Суд першої інстанції визнав автомобіліста винним і притягнув його до адміністративної відповідальності, хоча поліція як доказ надала змонтований відеозапис із різних пристроїв. Полтавський апеляційний суд підтримав це рішення.

Слід зазначити, що фіксація факту поліцейськими скоєння адміністративного правопорушення має бути безперервною. Це передбачає українське законодавство. Проте суди вважають, що змонтований відеозапис із різних відеопристроїв тривалістю 2 хвилини – це допустимий доказ провини водія у порушенні правил дорожнього руху. Можливо, інше рішення ухвалить Верховний Суд України, якщо автомобіліст подасть касаційну скаргу.

Нагадаємо, раніше суд дозволив українцям їздити із плівкою на автомобільних номерних знаках.