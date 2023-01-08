У Мережі показали новий VW Tiguan

Компанія Volkswagen розпочала тестувати на дорогах загального користування оновлений компактний кросовер VW Tiguan. Фотошпигуни сфотографували його під час тестів у Європі.

У Мережі показали новий VW Tiguan

VW Tiguan випускають з 2007 року. Із 2016 року покупцям пропонують його друге покоління. Тобто, як бачимо, вже давно настав час оновити цей кросовер.

Tiguan, який помітили фотошпигуни, дуже схожий на модель цього року випуску. Але насправді змін у дизайні кузова у нього досить багато, просто Volkswagen їх вміло замаскував. Наклейки приховують, наприклад, новий бампер та нові фари.

У Мережі показали новий VW Tiguan

Лінійка двигунів, мабуть, залишиться незмінною. Але мотори оптимізують з метою зниження витрати пального та рівня викидів СО2. Покупцям запропонують своєрідну "спортивну" версію, у якої мотор буде на 100 к.с. потужніше, ніж у стандартних версій.

Volkswagen поки не оголосив, коли оновлений Tiguan з'явиться у продажу. Це може статися наприкінці 2023 року чи на початку 2024 року.

В Україні зараз VW Tiguan коштує 1 505 460 гривень. Він оснащується двигуном 2.0 TDI потужністю 150 к.с., який працює разом із 7-ступінчастою коробкою передач DSG. Привід – повний.

У Мережі показали новий VW Tiguan

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Volkswagen може випустити електричний Golf.


Максимов Віталій, Тудей





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