Почалися тести оновленого Kia Sorento

Компанія Kia вивела на дорожні тести оновлений кросовер Kia Sorento, який з'явиться у продажу у 2023 році. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати його.

Почалися тести оновленого Kia Sorento

Оновлений Kia Sorento тестують ще в суцільному камуфляжі, проте дещо про його дизайн вже можна сказати. Він буде зроблений відповідно до нового стилю дизайну компанії Kia. Першим відповідно до цього стилю дизайну створили концепт електричного кросовера Kia EV9,який дебютував у 2021 році (на його базі створять у 2023 році серійний автомобіль).

Sorento отримає нову радіаторну решітку, нові бампери, нові фари та задні ліхтарі. У салоні також відбудуться деякі зміни. По-перше, дисплей стане більшим, ніж у моделі поточного покоління. По-друге, буде оновлено інформаційно-розважальну систему. По-третє, у салоні будуть використовувати нові матеріали. По-четверте, з'явиться нове обладнання та сучасні технології.

Почалися тести оновленого Kia Sorento

Що ж до лінійки двигунів, то в ній жодних змін не очікується. Але мотори модернізують, щоб вони менше витрачали палива і менше викидали у повітря шкідливі речовини.

Kia почне продавати оновлений Sorento у 2023 році. Скільки він коштуватиме – ще не оголошували.

Раніше повідомлялося, що в США кросовер Kia Sorento проїхав 1 млн кілометрів, помінявши за гарантією 9 двигунів.


Максимов Віталій, Тудей





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