У Китаї почалися продажі електромобіля, який коштує 5700 доларів

Китайська компанія Hongri Electric Vehicle почала продавати у Китаї свій новий міні-електромобіль Weiao BOMA EV. У стандартній комплектації він коштує лише 5 700 доларів.

Hongri Electric Vehicle – молода китайська компанія. Її утворили у 2014 році. Ця компанія займається розробкою та випуском електромобілів. Weiao - цн новий бренд електромобілів від Hongri Electric Vehicle.

Першим електромобілем бренду Weiao став BOMA EV. Його довжина складає 3517 мм, ширина – 1495 мм, висота – 1660 мм, а колісна база – 2495 мм. Тобто, це дуже невеликий автомобіль. У ньому міститься чотири людини (водій і три дорослі пасажири).

Зверніть увагу на дизайн BOMA EV. У передній частині цей електрокар дуже нагадує Toyota Alphard. Фари, передня решітка радіатора, передній бампер практично ідентичні японському автомобілю Toyota Alphard. Що ж до колісних дисків, то їх розмір – 15 дюймів. Вони виготовлені з алюмінієвого сплаву. Шини – 165/55 R15.

Салон виглядає досить простим, без надмірностей. У стандартній комплектації є тільки РК-приладова панель, а в більш дорогій комплектації є 7-дюймова панель приладів і 9-дюмовий центральний екран управління. Але стандартна комплектація коштує лише 5 700 доларів, інша комплектація коштує дорожче.

У стандартній комплектації є такі системи безпеки, як Антиблокувальна гальмівна система, контроль тиску в шинах, автоматичне розблокування дверей після ДТП. Але подушок безпеки у стандартній комплектації взагалі немає. Немає також електронного контролю стійкості. У дорожчій комплектації є, крім іншого, аудіосистема з 6-ма динаміками.

Цей електрокар оснащується електромотором потужністю 30 кВт і 84 Нм крутного моменту. Покупцям пропонують дві версії, залежно від ємності батареї. У версії з батареєю на 11,9 кВтг запас ходу становить 130 км, а версії з батареєю на 18,5 кВтг – 200 км. У стандартній комплектації батарея заряджається за 7 годин, а в топової комплектації - за 10 годин. Максимальна швидкість у BOMA EV сягає 100 км/год.

Думаємо, такий дешевий електромобіль міг би мати гарний попит в Україні. Але офіційно його до нашої країни навряд чи поставлятимуть. Це не означає, що українці не зможуть самостійно його замовити у Піднебесній та доставити до України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Китаї розробили дуже дешевий електромобіль Jiangnan U2, але у продажу він ще не з'явився.