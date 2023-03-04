Коштує 13 900 доларів: у Китаї почалися продажі нового пікапа

Китайська компанія Great Wall почала продавати у Китаї свій новий пікап King Kong Cannon. У стандартній комплектації він коштує від 13 900 доларів.

Коштує 13 900 доларів: у Китаї почалися продажі нового пікапа

Great Wall King Kong Cannon належить до сімейства пікапів Cannon (або Poer, залежно від країни, де його продають). Спочатку цей пікап може здатися дивним. Його дизайн може викликати певний подив.

Наприклад, нам трохи дивними видалися його пропорції з великою хромованою решіткою радіатора та величезними фарами у вигляді трапеції. Колісні арки широкі, самі колеса тонкі. Загалом виглядає цей пікап не найкращим чином. Але хіба зовнішній вигляд має велике значення для бюджетного пікапа?

Довжина King Kong Cannon складає 5365 мм, ширина – 1880 мм, висота – 1815 мм, а колісна база – 3140 мм. Є також версія, яка має габарити ще більше (довжина 5635 мм, ширина – 1880 мм, висота – 1815 мм, а колісна база – 3410 мм). Обидві версії розраховані на п'ятьох осіб. Тобто розміри цього пікапа досить великі. Але вантажопідйомність могла б бути і більше. У цього пікапа вантажопідйомність становить лише 500 кг.

Коштує 13 900 доларів: у Китаї почалися продажі нового пікапа

Салон King Kong Cannon за сучасними мірками досить скромний. У стандартній комплектації сидіння виконані з шкірозамінника, є цифрова панель приладів. У топовій комплектації обладнання більше.

У лінійку двигунів входять бензиновий та дизельний мотори. Це 2,0-літровий бензиновий двигун із турбонаддувом потужністю 190 к.с. і 360 Нм крутного моменту, а також 2,0-літровий дизель з турбонаддувом потужністю 163 к.с. і 400 Нм крутного моменту. Коробка передач – 6-ступінчаста механічна або автоматична.

Коштує 13 900 доларів: у Китаї почалися продажі нового пікапа

Версія з бензиновим мотором до 100 км/год розганяється за 9,5 секунди, а версія з дизельним мотором ще бистріше – за 8,5 секунди. Привід у стандартній комплектації передній, але є версія з повним приводом.

У стандартній комплектації Great Wall King Kong Cannon з автоматичною коробкою передач коштує від 13 900 доларів, а з механічною коробкою передач – від 14 200 доларів. Такий доступний пікап міг би стати популярним в Україні. Але офіційно його навряд чи продаватимуть у нашій країні.

Коштує 13 900 доларів: у Китаї почалися продажі нового пікапа

Раніше ми повідомили про те, що в Китаї вже почалися продажі електромобіля Weiao BOMA EV., який коштує від 5 700 доларів.


Максимов Віталій, Тудей





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