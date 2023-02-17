Коштує 12 420 доларів: почалися продажі нового Trumpchi GS3

Китайська компанія GAC почала продавати Trumpchi GS3 нового покоління. У стандартній комплектації у Китаї він коштує від 12 420 доларів.

Trumpchi GS3 випускають із 2017 року. Наразі покупцям пропонують уже друге покоління цього компактного кросовера. Його довжина складає 4410 мм, ширина – 1850 мм, висота – 1600 мм, а колісна база – 2650 мм. Цей автомобіль побудований на платформі GPMA, розробленої компанією GAC разом з японським автогігантом Toyota.

На фото Trumpchi GS3 виглядає трохи дивним зі своїми вигнутими лініями на кузові. У "живу", мабуть, він виглядає набагато краще. Покупцям новий GS3 пропонують у двох комплектаціях. Топова комплектація R від стандартної комплектації відрізняється спортивним помаранчевим оздобленням, агресивними вихлопними трубами та заднім дифузором.

Що ж до салону, то в ньому немає нічого незвичайного. Можна сказати, що за сучасними мірками салон досить простий, без цифрових технологій. Звичайно, є і сучасні технології, але нам не вдалося з'ясувати, які саме.

Під капотом знаходиться 1,5-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 177 к.с., який працює разом із 7-ступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням 7DCT. До 100 км/год новий GS3 розганяється за 7,5 секунди. Вражаючий показник для такого автомобіля.

Гібридних силових установок цей кросовер не має. Принаймні поки що немає. На платформі GPMA, на якій збудовано новий GS3, можна створювати автомобілі з повноцінною гібридною силовою установкою.

У стандартній комплектації Trumpchi GS3 нового покоління коштує у Піднебесній від 12 420 доларів. Непогана ціна для кросовера. Чи з'явиться колись ця модель в Україні – не відомо. Але цього виключати не можна. Справа в тому, що за останній рік в Україні помітно збільшився продаж китайських автомобілів. У нашу країну під час війни почали більше ввозити нові китайські машини.

Нагадаємо, бренд Trumpchi належить GAC Group. Під цим брендом автомобілі випускають із 2010 року. Зараз у його модельній лінійці є кросовери, мінівени та седани. Усі вони відносяться до доступного сегменту автомобільного ринку, хоча, звісно, бюджетними їх назвати не можна.

Раніше стало відомо, що компанія Toyota в Азії випустила хетчбек, який коштує від 9500 доларів.