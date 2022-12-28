Hyundai у січні 2023 року покаже дві новинки

Hyundai у січні 2023 року на автосалоні в Монреалі (Канада) покаже публіці концепт Hyundai Seven Concept та Ioniq 6. Усі вони оснащуються електричною силовою установкою.

Концепт Hyundai Seven дебютував ще рік тому на автосалоні у Лос-Анджелесі. Не виключено, що до нього внесли певні зміни.

Seven Concept побудований на модульній електричній платформі E-GMP (Electric-Global Modular). На цій же платформі, до речі, вже створено такі електромобілі, як Hyundai Ioniq 5, Genesis GV60 та Kia EV6. Ioniq 6 також побудований на цій платформі.

У Seven Concept запас ходу, як стверджується, становить 484 км. Батарею можна з 10 до 80% зарядити всього за 20 хвилин.

Що ж до Hyundai Ioniq 6, то він дебютував у листопаді 2022 року на автосалоні в Лос-Анджелесі. Його електрична силова установка складається з електродвигуна потужністю від 149 до 320 к.с. та 350 Нм крутного моменту, а також батареї на 53 або 77,4 кВтг (залежно від комплектації). Привід – задній чи повний.

Hyundai почне продавати Hyundai Ioniq 6 у 2023 році. А ось серійна версія концепту Seven з'явиться згодом. Коли конкретно – ще відомо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Hyundai розробляє новий субкомпактний кросовер Hyundai Ai3.