Hyundai показав кросовер Kona нового покоління

Компанія Hyundai представила кросовер Hyundai Kona нового покоління. Його продажі почнуться у 2223 році.

Hyundai Kona першого покоління з'явився у 2017 році. Друге покоління цього кросовера почнуть випускати у 2023 році. Цікаво, що дизайнери Hyundai спочатку створили нову електричну Kona, а потім на основі цього дизайну створили й інші версії. Спортивна версія N Line виглядає агресивніше.

Довжина Kona нового покоління становить 4355 мм, що на 150 мм більше, ніж у моделі першого покоління. До того ж нова Kona на 25 мм ширша і має колісну базу довшу на 60 мм. Таким чином, цей кросовер отримає просторіший салон і більш місткий багажник.

У салоні також відбулися серйозні зміни. Так, цей кросовер отримав два 12,3-дюймові дисплеї. На центральній консолі є циферблат, але навіщо він потрібен – поки що таємниця.

Які силові установки отримає Kona нового покоління - ще не відомо. Ми знаємо, що, як і раніше, у неї будуть двигуни внутрішнього згоряння, версія з гібридною силовою установкою та повністю електрична версія.

В Україні зараз Hyundai Kona з 1,0 л бензиновим двигуном коштує від 882 400 гривень. Електрична версія Kona EV коштує 1 315 700 гривень.

Раніше стало відомо, що Hyundai почав тестувати оновлений автомобіль Hyundai Elantra.