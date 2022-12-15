Почалися тести універсалу BMW 5 Series нового покоління

BMW вивів на дорожні випробування універсал BMW 5 Series нового покоління. Фотошпигуни вже встигли його сфотографувати та показати фотографії у Мережі.

BMW 5 Series випускають із 1972 року. З 2017 року автомобілістам пропонують його сьоме покоління. Універсал п'ятої серії в Європі продається під назвою BMW 5 Series Touring. Баварський автогігант вже розробляє восьме покоління п'ятої серії. Сьогодні ми з вами на шпигунських фотографіях уперше бачимо BMW 5 Series нового покоління у кузові універсал.

BMW тестує новий універсал 5 Series у сильно закамуфльованому вигляді. Проте, дещо про нього ми можемо сказати. Зважаючи на все, новий 5 Series Touring зовні не буде кардинально відрізнятися від моделі сьомого покоління. І це, на наш погляд, хороша новина. В епоху кросоверів з дивним дизайном, таких, як BMW iX, приємно бачити, що баварський автогігант не відмовляється від сімейних універсалів старої школи.

Зверніть увагу на наклейку "Електрифікований автомобіль" на передніх дверях. Мабуть, це машина з повноцінною гібридною силовою установкою. Але ми не відкидаємо, що перед нами i5 Touring – преміальний електричний універсал (з електричною силовою установкою). На правому задньому крилі є щось схоже на кришку паливного бака. Це говорить на користь гібридної силової установки.

Коли BMW офіційно представить BMW 5 Series нового покоління - ще точно не відомо. Можливо, це станеться у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що BMW розробить та випустить на ринок BMW 8 Series нового покоління.