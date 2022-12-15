Почалися тести універсалу BMW 5 Series нового покоління

BMW вивів на дорожні випробування універсал BMW 5 Series нового покоління. Фотошпигуни вже встигли його сфотографувати та показати фотографії у Мережі.

Почалися тести універсалу BMW 5 Series нового покоління

BMW 5 Series випускають із 1972 року. З 2017 року автомобілістам пропонують його сьоме покоління. Універсал п'ятої серії в Європі продається під назвою BMW 5 Series Touring. Баварський автогігант вже розробляє восьме покоління п'ятої серії. Сьогодні ми з вами на шпигунських фотографіях уперше бачимо BMW 5 Series нового покоління у кузові універсал.

BMW тестує новий універсал 5 Series у сильно закамуфльованому вигляді. Проте, дещо про нього ми можемо сказати. Зважаючи на все, новий 5 Series Touring зовні не буде кардинально відрізнятися від моделі сьомого покоління. І це, на наш погляд, хороша новина. В епоху кросоверів з дивним дизайном, таких, як BMW iX, приємно бачити, що баварський автогігант не відмовляється від сімейних універсалів старої школи.

Почалися тести універсалу BMW 5 Series нового покоління

Зверніть увагу на наклейку "Електрифікований автомобіль" на передніх дверях. Мабуть, це машина з повноцінною гібридною силовою установкою. Але ми не відкидаємо, що перед нами i5 Touring – преміальний електричний універсал (з електричною силовою установкою). На правому задньому крилі є щось схоже на кришку паливного бака. Це говорить на користь гібридної силової установки.

Коли BMW офіційно представить BMW 5 Series нового покоління - ще точно не відомо. Можливо, це станеться у 2023 році.

Почалися тести універсалу BMW 5 Series нового покоління

Раніше повідомлялося, що BMW розробить та випустить на ринок BMW 8 Series нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
У Європі тестують електричний Mercedes-Benz EQGУ Європі тестують електричний Mercedes-Benz EQG
У електромобілів Volkswagen запас ходу буде 700 кмУ електромобілів Volkswagen запас ходу буде 700 км
Новий Peugeot 3008 почали тестувати у серійному кузовіНовий Peugeot 3008 почали тестувати у серійному кузові
Безпілотники українського стартапу AeroDrone отримали дозвіл на експлуатацію в ЗСУБезпілотники українського стартапу AeroDrone отримали дозвіл на експлуатацію в ЗСУ
Ford Bronco у 2029 році стане електромобілемFord Bronco у 2029 році стане електромобілем
Блок рекламы


Похожие новости
Honda показала кросовер Breeze другого поколінняHonda показала кросовер Breeze другого покоління
В Україні почалися продажі Opel Astra нового поколінняВ Україні почалися продажі Opel Astra нового покоління
Коштує всього $9,750: у Китаї почалися продажі пікапа BAW CalorieКоштує всього $9,750: у Китаї почалися продажі пікапа BAW Calorie
В Інтернет потрапили перші фото нового кросовера Smart #3В Інтернет потрапили перші фото нового кросовера Smart #3
Невеликий і недорогий: з'явилися перші фото нового електрокросовера ToyotaНевеликий і недорогий: з'явилися перші фото нового електрокросовера Toyota
Toyota показала на тизерах Prius нового поколінняToyota показала на тизерах Prius нового покоління
Volkswagen анонсував випуск нового кросовера: названо датуVolkswagen анонсував випуск нового кросовера: названо дату
Subaru показала на тизері Impreza нового поколінняSubaru показала на тизері Impreza нового покоління
Відбувся дебют нового електричного мінівену Zeekr 009Відбувся дебют нового електричного мінівену Zeekr 009
Jeep попросить фанів придумати назву для нового кросовераJeep попросить фанів придумати назву для нового кросовера
Последние новости
Подгружаем последние новости