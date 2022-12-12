В Україні можуть скасувати сертифікацію легкових автомобілів та інших транспортних засобів. З такою ініціативою виступив народний депутат Верховної Ради Мар'ян Заблоцький.

Нардеп, зокрема, пропонує автоматично визнавати сертифікати всіх країн, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (до неї наразі входять 37 країн). Він вважає, що не повинно бути жодних документів від українських фірм, які перевіряють автомобілі та інші транспортні засоби з Європи, США та інших розвинених країн.

Заблоцький упевнений, що МВС та Міністерство економіки підтримають його ініціативу щодо скасування сертифікації легкових автомобілів та інших транспортних засобів. За його словами, він незабаром зареєструє у Верховній Раді відповідний законопроект. Коли конкретно зареєструють новий проект закону – ще не відомо.

Народний депутат зазначив, що зараз за сертифікацію легкових автомобілів "ділки" беруть від 3 до 8 тисяч гривень, за вантажівки – від 10 до 20 тисяч гривень, а за бензовози – 60 тисяч гривень. Він назвав цей процес "рекетом".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що митниця посилить заходи, спрямовані на підвищення достовірності декларування автомобілів, які ввозяться в Україну.