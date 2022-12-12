В Україні можуть скасувати сертифікацію легкових автомобілів

В Україні можуть скасувати сертифікацію легкових автомобілів та інших транспортних засобів. З такою ініціативою виступив народний депутат Верховної Ради Мар'ян Заблоцький.

В Україні можуть скасувати сертифікацію легкових автомобілів

Нардеп, зокрема, пропонує автоматично визнавати сертифікати всіх країн, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (до неї наразі входять 37 країн). Він вважає, що не повинно бути жодних документів від українських фірм, які перевіряють автомобілі та інші транспортні засоби з Європи, США та інших розвинених країн.

Заблоцький упевнений, що МВС та Міністерство економіки підтримають його ініціативу щодо скасування сертифікації легкових автомобілів та інших транспортних засобів. За його словами, він незабаром зареєструє у Верховній Раді відповідний законопроект. Коли конкретно зареєструють новий проект закону – ще не відомо.

В Україні можуть скасувати сертифікацію легкових автомобілів

Народний депутат зазначив, що зараз за сертифікацію легкових автомобілів "ділки" беруть від 3 до 8 тисяч гривень, за вантажівки – від 10 до 20 тисяч гривень, а за бензовози – 60 тисяч гривень. Він назвав цей процес "рекетом".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що митниця посилить заходи, спрямовані на підвищення достовірності декларування автомобілів, які ввозяться в Україну.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
У Європі тестують електричний Mercedes-Benz EQGУ Європі тестують електричний Mercedes-Benz EQG
У електромобілів Volkswagen запас ходу буде 700 кмУ електромобілів Volkswagen запас ходу буде 700 км
Новий Peugeot 3008 почали тестувати у серійному кузовіНовий Peugeot 3008 почали тестувати у серійному кузові
Безпілотники українського стартапу AeroDrone отримали дозвіл на експлуатацію в ЗСУБезпілотники українського стартапу AeroDrone отримали дозвіл на експлуатацію в ЗСУ
У листопаді українці зареєстрували майже 15 тисяч вживаних авто, ввезених з-за кордонуУ листопаді українці зареєстрували майже 15 тисяч вживаних авто, ввезених з-за кордону
Блок рекламы


Похожие новости
Біженці з України зможуть безкоштовно їздити в громадському транспорті Риги до липняБіженці з України зможуть безкоштовно їздити в громадському транспорті Риги до липня
Який автомобіль можна привезти з Європи за 1000 євро і скільки він обійдеться в Україні – погляд експертівЯкий автомобіль можна привезти з Європи за 1000 євро і скільки він обійдеться в Україні – погляд експертів
ТОП-10 найбільш надійних та довговічних автомобілівТОП-10 найбільш надійних та довговічних автомобілів
В Україні почалися продажі Opel Astra нового поколінняВ Україні почалися продажі Opel Astra нового покоління
В Україні ожеледиця: як водіям не потрапити в ДТПВ Україні ожеледиця: як водіям не потрапити в ДТП
Дефіцит електроенергії: В Україні не працює 70% станцій для підзарядки електромобілівДефіцит електроенергії: В Україні не працює 70% станцій для підзарядки електромобілів
Коли світлофори не працюють: як тепер їздити в УкраїніКоли світлофори не працюють: як тепер їздити в Україні
Експерт розповів, коли в Україні знизиться вартість бензинуЕксперт розповів, коли в Україні знизиться вартість бензину
В Україні протестували електромобіль BYD e2: головні висновкиВ Україні протестували електромобіль BYD e2: головні висновки
В Україні можуть знову запровадити штрафні бали для водіїв, – поліціяВ Україні можуть знову запровадити штрафні бали для водіїв, – поліція
Последние новости
Подгружаем последние новости