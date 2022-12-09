ТОП-10 найбільш надійних та довговічних автомобілів

Аналітики американської дослідницької компанії iSeeCars, вивчивши дані 2 млн автомобілів за 20 років, назвали 10 найнадійніших моделей, які прослужать найдовше. Домінують у цьому рейтингу автомобілі японської компанії Toyota.

ТОП-10 найбільш надійних та довговічних автомобілів

Перше місце посів позашляховик Toyota Sequoia. Він має потенційний термін служби понад 477 000 кілометрів. Це трохи більше, ніж потенційний термін служби позашляховика Toyota Land Cruiser, який у цьому рейтингу посів 2 місце (450 000 км).

На третьому місці Chevrolet Suburban, у якого потенційний термін служби складає 427 654 км. На четвертому місці пікап Toyota Tundra. У нього потенційний термін служби складає 412 027 км. П'яте місце посів GMC Yukon XL (406 134 км).

До десятки найнадійніших і довговічніших автомобілів також увійшли Toyota Prius (403 303 км), Chevrolet Tahoe (402 879 км), Honda Ridgeline (400 193 км), Toyota Avalon (395 431 км) та Toyota Highlander Hybrid (394 199 км).

ТОП-10 найбільш надійних та довговічних автомобілів

Як бачите, компанія Toyota зайняла шість позицій у десятці найнадійніших і найдовговічніших автомобілів. Інші автовиробники можуть такому досягненню лише позаздрити.

Аналітики компанії iSeeCars у своєму дослідженні широко використовують слово "потенціал". Довговічність автомобіля, звичайно, залежить від багатьох факторів, на які автовиробники не можуть вплинути. Одні з найважливіших з них – стиль водіння та технічне обслуговування,

Нагадаємо, раніше експерти назвали автомобілі, які можна купувати навіть із великим пробігом.


Максимов Віталій, Тудей





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