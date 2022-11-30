ТОП-10 найдешевших авто на українському авторинку

Експерти Інституту досліджень авторинку опрацювали масив даних оголошень з продажу автомобілів за осінь 2022 року, наданий агрегатором Automoto.ua, та склали топ-10 моделей авто з найнижчою та найвищою середніми цінами.

В дослідженні брали участь лише масові автомобілі, кількість оголошень продажу яких складала не менше 50, пише Auto24. Тобто, у рейтинг не увійшли одиничні продажі ультра дорогих чи супер дешевих машин, а визначені саме глобальні тенденції на ринку.

Топ-10 найдешевших авто в Україні

За підсумками осені, найдешевшим автомобілем в Україні виявився «Запорожець» ЗАЗ-968, із середньою ціною $350 та середнім віком 35,3 року. Друге місце зайняв Москвич 2140 (середня ціна $400, середній вік 39,1 року), а третє — ще один Москвич, 412, із середнім віком 37,5 року. Середня ціна такого авто восени 2022 року зафіксована на рівні $400.

Примітно, що вік усіх автомобілів найнижчого цінового сегмента в Україні зафіксований на рівні понад 30 років. Наймолодшим виявився Москвич 2141 (31 рік), а найстаршим — ЗАЗ 965 (середній вік 52,2 року).

Топ-10 найдорожчих авто в Україні

Найдорожчою моделлю серед вживаних автомобілів на ринку виявися BMW X7. Його середня ціна склала $93 999, за авто середнім віком 2,2 року. На другому місці опинився Audi Q8 (середня ціна $74 500, середній вік 2,7 року), а на третьому — Audi E-Tron ($67 000, 1,9 року).

У переліку найдорожчих авто опинилися в основному елітні авто віком до 5 років. Наймолодшою стала Tesla Model Y із середнім віком 1,1 року, а найстарішим – Mercedes-Benz G-Class (середній вік 11,5 року).





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