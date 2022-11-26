В Україні можуть знову запровадити штрафні бали для водіїв, – поліція

В Україні з метою зниження кількості порушень ПДР можуть знову запровадити штрафні бали для водіїв. Такої можливості не виключає Олексій Білошицький, який є заступником начальника Департаменту патрульної поліції.

За його словами, для певної категорії українських водіїв немає особливого значення штрафи. Тож вони порушують ПДР. Якщо ж запровадити штрафні бали, то, як очікує поліція, це допоможе знизити кількість порушень правил дорожнього руху і, як наслідок, поменшає ДТП.

Нагадаємо, до 2020 року в Україні існувала система штрафних балів. При порушенні правил дорожнього руху (якщо воно, звичайно, було зареєстроване в автоматичному режимі) бали списувалися. Це дозволяло водіям-порушникам уникати покарання. У 2020 році з Кодексу про адміністративні правопорушення прибрали норму про штрафні бали. З того часу за порушення ПДР, зафіксоване в автоматичному режимі, потрібно платити грошима.

Система штрафних балів діяла у нашій країні з 2015 року. Але насправді вона так і не почала працювати. Чому? Бо не було камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Білошицький не розповів, яку конкретно систему штрафних балів хочуть запровадити для водіїв в Україні. Раніше за порушення ПДР бали списувалися. Але у Верховній Раді є законопроект, який передбачає нарахування штрафних балів за порушення правил дорожнього руху (наприклад, якщо водій набере 12 балів, то йому доведеться повторно складати іспит з водіння).

Раніше стало відомо, що в Закарпатській області зловмисники продавали автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ.