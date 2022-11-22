У Китаї з'явився кросовер Oshan X5 Plus за 14 000 доларів

У Китаї преміальна марка Oshan, яка належить компанії Changan, почала приймати попередні замовлення на новий компактний кросовер Changan Oshan X5 Plus. У стандартній комплектації він коштує 14 000 доларів.

У Китаї з'явився кросовер Oshan X5 Plus за 14 000 доларів

Oshan X5 з'явився у продажу в Китаї наприкінці 2020 року. Він збудований на платформі Changan MPA. Тепер покупцям пропонують його нову версію – X5 Plus. Ця новинка орієнтована на молодих покупців.

Довжина цього кросовера становить 4540 мм, ширина – 1860 мм, висота – 1610 (1620) мм, а колісна база – 2715 мм. У дизайні на наш погляд нічого незвичайного немає. Загалом дизайн цілком симпатичний, спортивний. Цей кроссовер оснащується 18-дюймовими колісними дисками із шинами 225/50 R18.

У Китаї з'явився кросовер Oshan X5 Plus за 14 000 доларів

У салоні три дисплеї (приладова панель, центральний дисплей керування та дисплей допомоги при керуванні) об'єднані в вигнутий широкоформатний 30-дюймовий екран, який повторює форму передньої панелі. В інформаційно-розважальній системі використовується система OnStyle 5.0 з караоке та розпізнаванням голосу.

У Китаї з'явився кросовер Oshan X5 Plus за 14 000 доларів

Під капотом знаходиться 1,2 л бензинова турбочетвірка потужністю 188 к.с. і 300 Нм крутного моменту, яка працює разом із 7-ступінчастою коробкою передач. Oshan стверджує, що X5 Plus до 100 км/год розганяється за 7,5 секунди.

У стандартній комплектації Oshan X5 Plus коштує 14 000 доларів. Топова версія коштує 16 500 доларів.

У Китаї з'явився кросовер Oshan X5 Plus за 14 000 доларів

Раніше стало відомо, що в Китаї почали випускати пікап BAW Calorie, який коштує 8 270 доларів.


Максимов Віталій, Тудей





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