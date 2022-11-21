Стало відомо, скільки людей гине в Україні в ДТП

В Україні за перші 10 місяців 2022 року в ДТП загинула 2161 людина. Про це повідомив заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Найчастіше ДТП в Україні трапляються через порушення правил маневрування; через те, що водії перевищують швидкісний режим; через те, що водії не дотримуються дистанції; через порушення правил проїзду перехресть; з вини водіїв, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння.

Найчастіше люди гинуть в аваріях, спричинених перевищенням швидкісного режиму, а також через те, що водії порушують правила маневрування.

З січня до жовтня 2021 року в ДТП на українських дорогах загинула 2161 людина. На жаль, Білошицький не порівняв дані 2022 року із даними 2021 року.

Ми знаємо, що в Україні на 25% побільшало смертельних ДТП з пішоходами після того, як російські окупанти у жовтні посилили удари ракетами та дронами-камікадзе по об'єктах енергетичної інфраструктури. Через пошкодження, ТЕЦ та електропідстанцій у деяких областях запровадили обмеження споживання електроенергії. Тому в багатьох містах уночі не включають на вулицях ліхтарі.

Нагадаємо, раніше Шостий апеляційний адміністративний суд пояснив, коли водіїв не можна штрафувати за перевищення швидкості.