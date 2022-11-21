Українці тепер можуть обміняти посвідчення водія у Гданську

Українські автомобілісти, які перебувають з тієї чи іншої причини в Польщі, тепер можуть обміняти національне посвідчення водія не тільки у Варшаві, а й у портовому місті Гданськ. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.

У серпні 2022 року у Варшаві, столиці Польщі, відкрився центр ДП "Документ". Там українці можуть обміняти своє національне посвідчення водія, якщо у них є в цьому необхідність. Тепер їхати до Варшави не обов'язково. Поміняти "права" можна тепер і в Гданську.

Що для цього потрібно? Адміністратору ДП "Документ" потрібно пред'явити національне посвідчення водія. І потрібна особиста присутність. Після цього документ оперативно замінять.

Обміняти "права" можна, якщо вони, наприклад, з якоїсь причини зіпсовані, якщо змінив ПІБ, якщо закінчився їхній термін дії. І, звичайно, це можна зробити просто за власним бажанням.

Зверніть увагу, що у Польщі українці не можуть відновити своє національне посвідчення водія. Це можна зробити лише на території України.

Раніше стало відомо, що в Україні планують збільшити вартість оформлення посвідчення водія, держреєстрації автомобілів. Крім того, українцям доведеться більше платити за іспити на здобуття "прав".