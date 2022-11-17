З України вивозять автомобілі: які та куди

Всі знають, що в Україну ввозять десятки тисяч вживаних транспортних засобів з-за кордону. Проте мало кому відому, що у зворотньому напрямку теж везуть авто! Скільки транспортних засобів покинули нашу країну у 2022 році, які моделі найбільше експортували та в які країни вивезли, дослідили фахівці Інституту досліджень авторинку, повідомляє Auto24 .

Скільки та яких експортували машин з України

Найактивніше протягом року з України вивозили автомобілі у липні: 331 штуку.

З загальної кількості експортованих транспортних засобів у 1877 транспортних засобів найбільше вивезли легковиків: 337 шт. Також поїхали 50 сідлових тягачів (усі вживані), 9 причепів та 2 вантажних авто. Більшість транспортних засобів були з двигунами внутрішнього згорання, електричних — лише 10.

Основна частина експортованих вживаних автомобілів була виготовлена понад 20 років тому, тобто раніше 2002 року випуску (43,9%, 268 шт.).

На другому місці за популярністю транспортні засоби, виготовлені у 2019 році.

Куди експортують автомобілі з України

Найбільше вживаних транспортних засобів у 2022 році з України експортували до Польщі (172 штуки). На другому місці Нігерія (142 шт.), а на третьому — Німеччина (95 шт.).

В переліку привертають увагу екзотичні як для такого виду торгівлі країни: ОАЕ, Казахстан, Афганістан, Буркіна-Фасо та Йорданія.

Натомість нові транспортні засоби найбільше експортували до Румунії (27%, 112 шт.), Молдови (25,1%, 104 шт.) та Німеччини (16,9%, 70 шт.).

Найпопулярніші моделі авто, експортовані з України

Найпопулярнішими моделями в експорті вживаних транспортних засобів протягом січня-вересня 2022 року стали Renault Logan (22 шт.), DAF CF (18 шт.) і Renault Magnum (12 шт.).

Експортували в основному нові легковики, виготовлені не в Україні — тобто, це фактично реекспорт раніше ввезених машин з-за кордону.

Загалом, у порівнянні з імпортом вживаних транспортних засобів, сегмент експортних авто у десятки разів менший, проте це також тренд: Україна не завжди є кінцевою точкою, де машина закінчує своє існування. Потенціал експорту вживаних авто з України недооцінений та буде розвиватися в майбутньому.