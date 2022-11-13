ВСУ "засвітили" на Херсонщині ізраїльський бронеавтомобіль: фото, відео та особливості

Під час успішного контрнаступу на Херсонському напрямку Збройні сили України "засвітили" бронеавтомобіль ізраїльського виробництва, інформує Апостроф .

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За його словами, після звільнення Херсона у соціальних мережах спливли знімки ізраїльського бронеавтомобіля GAIA Amir, який, ймовірно, українські військовослужбовці активно використовували під час спецоперації.

"Дуже особливий день. І ці фотографії підкреслюють його особливість. На фронті вперше побачили бронеавтомобіль GAIA Amir ізраїльського виробництва", - наголосив Андрій Цаплієнко та подякував Ізраїлю за військову допомогу.

Варто зазначити, що про постачання бронеавтомобілів GAIA Amir в Україну офіційно не повідомлялося. GAIA Amir - багатоцільовий броньований автомобіль, який має протимінний захист, розроблений ізраїльською компанією Gaia Automotive Industries. Бронеавтомобіль, здатний вміщувати до 12 осіб, призначений для проведення розвідувальної діяльності. Найчастіше GAIA Amir використовують для транспортування особового складу, евакуації поранених та доставки вантажів на першу лінію фронту.

Фото: Gaia Automotive Industries