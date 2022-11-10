BMW почав тестувати новий електричний кросовер

Компанія BMW розробляє новий електричний кросовер і вже почала його тестувати на дорогах загального користування. Фотошпигуни вперше його помітили під час дорожніх тестів.

BMW iX2 зовні дуже схожий на нову стандартну версію з двигуном внутрішнього згоряння, яку восени 2022 року фотошпигуни теж помітили під час дорожніх тестів. Цей кросовер добре закамуфлювали плівкою, але похилий дах, як у купе, легко помітити. Позаду iX2 дуже нагадує BMW X4.

Очікується, що iX2 матиме таку ж трансмісію, як iX1, який дебютував раніше в 2022 році. Обидві моделі побудовані на платформі FAAR. Нагадаємо, що iX1 оснащується двома електромоторами загальною потужністю 313 к.с. і 494 Нм крутного моменту. До 100 км/год він розганяється за 5,7 секунди.

Шпигуни ще не сфотографували інтер'єр нового баварського електричного кросовера. Очікується, що в салоні він матиме інформаційно-розважальну систему iDrive 8 з двома великими дисплеями. Одна з "родзинок" цієї системи – новий віртуальний помічник BMW Intelligent Personal Assistant, який отримав кілька нових функцій.

BMW почне продавати електричний кросовер BMW iX2 у 2023 році. У тому ж році з'явиться новий BMW X2.

Раніше стало відомо, що BMW 8 Series матиме нове покоління, але тільки в кузові Gran Coupe.