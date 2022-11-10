BMW почав тестувати новий електричний кросовер

Компанія BMW розробляє новий електричний кросовер і вже почала його тестувати на дорогах загального користування. Фотошпигуни вперше його помітили під час дорожніх тестів.

BMW почав тестувати новий електричний кросовер

BMW iX2 зовні дуже схожий на нову стандартну версію з двигуном внутрішнього згоряння, яку восени 2022 року фотошпигуни теж помітили під час дорожніх тестів. Цей кросовер добре закамуфлювали плівкою, але похилий дах, як у купе, легко помітити. Позаду iX2 дуже нагадує BMW X4.

Очікується, що iX2 матиме таку ж трансмісію, як iX1, який дебютував раніше в 2022 році. Обидві моделі побудовані на платформі FAAR. Нагадаємо, що iX1 оснащується двома електромоторами загальною потужністю 313 к.с. і 494 Нм крутного моменту. До 100 км/год він розганяється за 5,7 секунди.

BMW почав тестувати новий електричний кросовер

Шпигуни ще не сфотографували інтер'єр нового баварського електричного кросовера. Очікується, що в салоні він матиме інформаційно-розважальну систему iDrive 8 з двома великими дисплеями. Одна з "родзинок" цієї системи – новий віртуальний помічник BMW Intelligent Personal Assistant, який отримав кілька нових функцій.

BMW почне продавати електричний кросовер BMW iX2 у 2023 році. У тому ж році з'явиться новий BMW X2.

BMW почав тестувати новий електричний кросовер

Раніше стало відомо, що BMW 8 Series матиме нове покоління, але тільки в кузові Gran Coupe.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Відбудова «Мрії» ще не почалась, вона лише в планах – уточнення від ДП «Антонов»Відбудова «Мрії» ще не почалась, вона лише в планах – уточнення від ДП «Антонов»
Зріджений газ почали активно купувати не лише автомобілісти: у чому небезпека газових балонівЗріджений газ почали активно купувати не лише автомобілісти: у чому небезпека газових балонів
АЗС показали, что происходит с ценами на бензин, дизтопливо и газАЗС показали, что происходит с ценами на бензин, дизтопливо и газ
Літак із десятками пасажирів упав в озеро: перші подробиці та кадри з місця подіїЛітак із десятками пасажирів упав в озеро: перші подробиці та кадри з місця події
Укрзалізниця готова перейти з електричок на тепловозиУкрзалізниця готова перейти з електричок на тепловози
Блок рекламы


Похожие новости
Дизайнери показали новий кросовер Volkswagen ID.3 XДизайнери показали новий кросовер Volkswagen ID.3 X
Volkswagen анонсував випуск нового кросовера: названо датуVolkswagen анонсував випуск нового кросовера: названо дату
У Німеччині тестують новий седан BMW i5У Німеччині тестують новий седан BMW i5
Кросовери Jeep Compass та Renegade стануть електромобілямиКросовери Jeep Compass та Renegade стануть електромобілями
Спортивний та безпечний: Honda показала новий кросоверСпортивний та безпечний: Honda показала новий кросовер
Renault розробив новий бюджетний електромобільRenault розробив новий бюджетний електромобіль
Новий Hyundai Santa Fe отримає дизайн у стилі Land RoverНовий Hyundai Santa Fe отримає дизайн у стилі Land Rover
Hyundai у 2023 році почне продавати новий бюджетний кросоверHyundai у 2023 році почне продавати новий бюджетний кросовер
Стали відомі подробиці про кросовер Renault 4Стали відомі подробиці про кросовер Renault 4
Шпигуни розсекретили новий кросовер RenaultШпигуни розсекретили новий кросовер Renault
Последние новости
Подгружаем последние новости