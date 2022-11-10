Дизайнери показали новий кросовер Volkswagen ID.3 X

Компанія Volkswagen планує розробити та випустити на ринок новий електричний кросовер Volkswagen ID.3 X. Дизайнери іспанського видання Motor показали на рендерному зображенні, як він приблизно виглядатиме.

Новий голова Volkswagen Томас Шефер нещодавно заявив, що до 2026 року його концерн випустить понад 10 нових електромобілів. Серед них буде і Volkswagen ID.3 X, який стане електричною альтернативою Volkswagen T-Roc із двигуном внутрішнього згоряння. T-Roc зараз оснащується бензиновим чи дизельним двигуном. За своїми розмірами він ідеально підходить для маленької родини.

Завдяки іспанським дизайнерам ми з вами можемо уявити, яким буде приблизно новий німецький електричний кросовер. Він отримає сучасний дизайн із краплеподібними фарами, які домінують спереду.

Volkswagen поспішає з випуском на ринок нового компактного електричного кросовера, тому що його японські та південнокорейські конкуренти теж хочуть зайняти цей ринок. Звичайно, ID.4 має гарний попит, але німецькому автогіганту потрібен компактніший електричний кросовер, щоб залучити нових покупців.

Очікується, що Volkswagen ID.3 X з'явиться у продажу до 2025 року, але коли конкретно ще не відомо. Він коштуватиме менше, ніж Volkswagen ID.4.

Нагадаємо, раніше ми повідомили, що у VW Golf з'явиться нова топова версія.