Дизайнери показали новий кросовер Volkswagen ID.3 X

Компанія Volkswagen планує розробити та випустити на ринок новий електричний кросовер Volkswagen ID.3 X. Дизайнери іспанського видання Motor показали на рендерному зображенні, як він приблизно виглядатиме.

Дизайнери показали новий кросовер Volkswagen ID.3 X

Новий голова Volkswagen Томас Шефер нещодавно заявив, що до 2026 року його концерн випустить понад 10 нових електромобілів. Серед них буде і Volkswagen ID.3 X, який стане електричною альтернативою Volkswagen T-Roc із двигуном внутрішнього згоряння. T-Roc зараз оснащується бензиновим чи дизельним двигуном. За своїми розмірами він ідеально підходить для маленької родини.

Завдяки іспанським дизайнерам ми з вами можемо уявити, яким буде приблизно новий німецький електричний кросовер. Він отримає сучасний дизайн із краплеподібними фарами, які домінують спереду.

Дизайнери показали новий кросовер Volkswagen ID.3 X

Volkswagen поспішає з випуском на ринок нового компактного електричного кросовера, тому що його японські та південнокорейські конкуренти теж хочуть зайняти цей ринок. Звичайно, ID.4 має гарний попит, але німецькому автогіганту потрібен компактніший електричний кросовер, щоб залучити нових покупців.

Очікується, що Volkswagen ID.3 X з'явиться у продажу до 2025 року, але коли конкретно ще не відомо. Він коштуватиме менше, ніж Volkswagen ID.4.

Нагадаємо, раніше ми повідомили, що у VW Golf з'явиться нова топова версія.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Відбудова «Мрії» ще не почалась, вона лише в планах – уточнення від ДП «Антонов»Відбудова «Мрії» ще не почалась, вона лише в планах – уточнення від ДП «Антонов»
Зріджений газ почали активно купувати не лише автомобілісти: у чому небезпека газових балонівЗріджений газ почали активно купувати не лише автомобілісти: у чому небезпека газових балонів
АЗС показали, что происходит с ценами на бензин, дизтопливо и газАЗС показали, что происходит с ценами на бензин, дизтопливо и газ
Літак із десятками пасажирів упав в озеро: перші подробиці та кадри з місця подіїЛітак із десятками пасажирів упав в озеро: перші подробиці та кадри з місця події
Укрзалізниця готова перейти з електричок на тепловозиУкрзалізниця готова перейти з електричок на тепловози
Блок рекламы


Похожие новости
Volkswagen розробить водневий автомобіль із запасом ходу 2 000 кмVolkswagen розробить водневий автомобіль із запасом ходу 2 000 км
У Volkswagen Amarok дорожній просвіт збільшили на 150 ммУ Volkswagen Amarok дорожній просвіт збільшили на 150 мм
АЗС показали, что происходит с ценами на бензин, дизтопливо и газАЗС показали, что происходит с ценами на бензин, дизтопливо и газ
Volkswagen та Audi відкликають майже 230 000 автомобілівVolkswagen та Audi відкликають майже 230 000 автомобілів
Volkswagen анонсував випуск нового кросовера: названо датуVolkswagen анонсував випуск нового кросовера: названо дату
У Німеччині тестують новий седан BMW i5У Німеччині тестують новий седан BMW i5
Кросовери Jeep Compass та Renegade стануть електромобілямиКросовери Jeep Compass та Renegade стануть електромобілями
Спортивний та безпечний: Honda показала новий кросоверСпортивний та безпечний: Honda показала новий кросовер
Volkswagen додав обладнання для Golf та збільшив його вартістьVolkswagen додав обладнання для Golf та збільшив його вартість
Будьте уважні на дорогах: українцям показали, з якої відстані водію видно пішохода на темних вулицяхБудьте уважні на дорогах: українцям показали, з якої відстані водію видно пішохода на темних вулицях
Последние новости
Подгружаем последние новости