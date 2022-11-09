Volkswagen розробить водневий автомобіль із запасом ходу 2 000 км

Концерн Volkswagen разом з німецькою компанією Kraftwerk Tubes розробить водневий автомобіль із запасом ходу 2000 км. Про це повідомив голова Kraftwerk Tubes Саша Кюн.

Як відомо, у Європі з 2035 року не можна буде продавати нові дизельні та бензинові автомобілі. У продажу залишаться лише електромобілі та автомобілі, які працюють на водні. Тому автовиробники переходять на "зелені" технології.

Volkswagen вже активно випускає електромобілі, розраховуючи через деякий час зайняти лідируючу позицію в цьому сегменті. Також цей німецький автогігант намагався створювати водневі машини. Так, наприклад, у 2014 році з'явився Volkswagen Golf (Jetta) HyMotion, а у 2015 році дебютував Audi A7 h-tron.

За словами Кюна, Volkswagen разом із Kraftwerk Tubes створить новий водневий автомобіль, у якого запас ходу складе 2 000 км. Цей автомобіль буде конкурувати з Toyota Mirai другого покоління та з Hyundai Nexo.

Запас ходу у водневої машини Volkswagen буде більшим, ніж у конкурентів. Справа в тому, що в силовій установці використовуватиметься керамічна мембрана. Вона і дешевша, ніж полімерна мембрана, використовувана конкурентами. Це дозволить масово випускати водневі автомобілі.

Клон розраховує, що технологія компанії Kraftwerk Tubes почне застосовуватись у серійних автомобілях з 2026 року.

Раніше стало відомо, що Volkswagen до 2030 року повністю відмовиться від механічної коробки передач.