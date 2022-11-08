В Україні продовжує зростати попит на електромобілі. Що купують

Попри жовтневу енергетичну кризу, що була спровокована ударами агресора по українським об'єктам енергетичної інфраструктури, попит на електромобілі в країні продовжує зростати. Про це повідомляє Укравтопром.

В Україні продовжує зростати попит на електромобілі. Що купують
Фото: pixabay.com

Деталі

За місяць автопарк України поповнили 1614 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 73% більше ніж торік та на 2% більше за вересневий показник цього року.

Основну масу зареєстрованих у жовтні електромобілів склали легкові авто — 1556 шт. (308 нових та 1248 уживаних).

Найпопулярніші електромобілі

  • Найпопулярнішим електрокаром українців залишається Nissan Leaf. У жовтні українську реєстрацію отримали 268 авто цієї моделі.
  • Другий результат у Volkswagen ID.4 — 227 шт.
  • На третьому місці Dong Feng-Honda M-NV — 117 шт.
  • Четверта за популярністю Tesla Model 3 — 115 шт.
  • Замикає ТОП-5 жовтневого ринку електромобілів — Renault Zoe, в заліку якої 90 реєстрацій.

Комерційні авто

Електричних комерційних авто у минулому місяці було зареєстровано 58 шт. (всі б/в). В цьому сегменті першість вже традиційно за Renault Kangoo Z.E. (39 шт.).

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 10,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період 2021 року.





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