В Україні стало більше смертельних ДТП з пішоходами: названо причину

Через удари російських окупантів крилатими ракетами та дронами-камікадзе по об'єктах енергетичної інфраструктури України кількість смертельних ДТП з пішоходами на українських дорогах збільшилась на 25%. Про це повідомив Олексій Білошицький, який є заступником голови Департаменту патрульної поліції.

В Україні стало більше смертельних ДТП з пішоходами: названо причину

Зокрема, з 10 жовтня до 23 жовтня 2022 року в містах України внаслідок ДТП загинув 51 пішохід. Більшість із них – у темний час доби.

Нагадаємо, 10 жовтня російські окупанти завдали масованого удару крилатими ракетами та безпілотниками по українським енергетичним об'єктам. В результаті було виведено з ладу деякі ТЕС, ТЕЦ та електропідстанції. У багатьох містах та областях запровадили обмеження споживання електроенергії. Тому зараз у багатьох містах уночі не включають на вулицях ліхтарі.

В Україні стало більше смертельних ДТП з пішоходами: названо причину

Президент Володимир Зеленський закликав пішоходів у темний час доби і за поганої погоди обов'язково мати на своєму одязі світлоповертаючі елементи. Водіїв він закликав дотримуватись встановлених обмежень швидкості та порадив їм додатково знижувати швидкість, особливо біля нерегульованих пішохідних переходів.

Раніше стало відомо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект №8156, який передбачає введення штрафу для пішоходів за пересування вночі проїжджою частиною або узбіччям без світлоповертаючих елементів.


Максимов Віталій, Тудей





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