2022-11-02
Ціни на автогаз на АЗС зросли за місяць майже на 10%
Середня ціна на скраплений газ за місяць — з 3 жовтня по 1 листопада — у мережах АЗС збільшилася на 2,17 грн/л або на 8,2% — до 28,41 грн/л. Про це повідомляє еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».
Як змінилися ціни
За підсумком місяця ціна в консолідованій мережі «Привату» виросла на 2,55?2,76 грн/л, до 27,92?27,98 грн/л.
На своїх АЗС мережа «Авантаж 7» виставила на стелу 26,25 грн/л (+1,8 грн/л). На станціях KLO і SOCAR продукт здорожчав на 2,5 грн/л, до 28,54 і 28,98 грн/л відповідно.
На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 2,08 грн/л і 2,25 грн/л, до 28,99 і 29,11 грн/л відповідно.
Крім того, на 1,3?2,9 грн/л здорожчав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS, «Олас» та інших.