У Європі у Opel Corsa з'явилася нова спортивна комплектація GS. Компанія Opel замінила на цю комплектацію версію GS Line.

У комплектацію Corsa GS входять світлодіодні фари, 16-дюймові колісні диски, задні світлодіодні ліхтарі, зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та підігрівом, регульовані по висоті передні сидіння, круїз-контроль та обмежувач швидкості, електричні склопідйомники, новий руль, центральний замок з дистанційним керуванням, датчик дощу та ін.

У Opel Corsa у комплектації GS є спортивні педалі та спортивний режим водіння. Це топова версія Corsa. Тому вона має найбільший набір обладнання.

У лінійку двигунів входить 1,2 л бензиновий мотор потужністю 100 к.с. або 130 к.с., а також 1,5 л дизель потужністю 102 к.с. Коробка передач – шестиступінчаста механічна або восьмиступінчаста автоматична. Покупцям також пропонують повністю електричну версію. Вона оснащується електромотором потужністю 136 к.с. та літій-іонною батареєю на 50 кВтг. У неї запас ходу становить 337 км.

Corsa GS з 1,2 л бензиновим двигуном потужністю 100 к.с. коштує 22 849 євро. Електрична версія коштує 35 699 євро.

Раніше стало відомо, що Opel розробив спортивний кросовер Grandland GSe.