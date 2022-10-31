Mercedes назвав вартість оновленого Mercedes A-Class

Оновлений Mercedes-Benz A-Class, який дебютував у жовтні 2022 року, у стандартній комплектації коштуватиме 37 950 євро. Це на 8 000 євро дорожче, ніж вартість базової комплектації моделі попереднього року випуску.

Mercedes A-Class 2023 модельного року отримав нову радіаторну решітку, нові світлодіодні фари, новий дифузор. У стандартній комплектації є світлодіодні задні ліхтарі, нове кермо, оновлена центральна консоль, чотири режими водіння, інформаційно-розважальна система MBUX з 10,25-дюймовим сенсорним дисплеєм, а також кілька систем активної допомоги водієві.

У такій комплектації автомобіль оснащується бензиновим двигуном потужністю 136 к.с.

Потрібно відзначити, що раніше у A-Class стандартна комплектація була іншою. Тепер вона називається Progressive Line. Збільшення ціни можна пояснити новим обладнанням та іншим двигуном.

До речі, в лінійку двигунів оновленого Mercedes-Benz A-Class входять, як і раніше, бензинові та дизельні силові установки. Деякі з них – із гібридною технологією. Потужність повноцінної гібридної силової установки тепер складає 107 кінських сил.

Топова версія AMG A 45 S 4Matic 8G Speedshift коштує 77 900 євро. Надалі покупцям запропонують нову топову версію AMG Street Style Edition.

Нагадаємо, що раніше Mercedes-Benz офіційно представив оновлений Mercedes B-Class.