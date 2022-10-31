Mercedes назвав вартість оновленого Mercedes A-Class

Оновлений Mercedes-Benz A-Class, який дебютував у жовтні 2022 року, у стандартній комплектації коштуватиме 37 950 євро. Це на 8 000 євро дорожче, ніж вартість базової комплектації моделі попереднього року випуску.

Mercedes назвав вартість оновленого Mercedes A-Class

Mercedes A-Class 2023 модельного року отримав нову радіаторну решітку, нові світлодіодні фари, новий дифузор. У стандартній комплектації є світлодіодні задні ліхтарі, нове кермо, оновлена центральна консоль, чотири режими водіння, інформаційно-розважальна система MBUX з 10,25-дюймовим сенсорним дисплеєм, а також кілька систем активної допомоги водієві.

У такій комплектації автомобіль оснащується бензиновим двигуном потужністю 136 к.с.

Потрібно відзначити, що раніше у A-Class стандартна комплектація була іншою. Тепер вона називається Progressive Line. Збільшення ціни можна пояснити новим обладнанням та іншим двигуном.

Mercedes назвав вартість оновленого Mercedes A-Class

До речі, в лінійку двигунів оновленого Mercedes-Benz A-Class входять, як і раніше, бензинові та дизельні силові установки. Деякі з них – із гібридною технологією. Потужність повноцінної гібридної силової установки тепер складає 107 кінських сил.

Топова версія AMG A 45 S 4Matic 8G Speedshift коштує 77 900 євро. Надалі покупцям запропонують нову топову версію AMG Street Style Edition.

Mercedes назвав вартість оновленого Mercedes A-Class

Нагадаємо, що раніше Mercedes-Benz офіційно представив оновлений Mercedes B-Class.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Укравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг УкраїниУкравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг України
З українського порту не змогло вийти судно із зерном для ЕфіопіїЗ українського порту не змогло вийти судно із зерном для Ефіопії
Більшість українських АЗС продовжують завищувати ціниБільшість українських АЗС продовжують завищувати ціни
Нові “права“ кожні 5-10 років: у закон хочуть внести важливу змінуНові “права“ кожні 5-10 років: у закон хочуть внести важливу зміну
Kia у 2023 році зніме з конвеєра спортивний седан StingerKia у 2023 році зніме з конвеєра спортивний седан Stinger
Блок рекламы


Похожие новости
Культовий спорткар перетворили на унікальний лімузин: фото та вартість машиниКультовий спорткар перетворили на унікальний лімузин: фото та вартість машини
У Києві вартість таксі під час повітряної тривоги злітає у рази: фотофактУ Києві вартість таксі під час повітряної тривоги злітає у рази: фотофакт
Почалися продажі оновленого Chery Tiggo 7 PlusПочалися продажі оновленого Chery Tiggo 7 Plus
Ford слідом за Mercedes залишає РосіюFord слідом за Mercedes залишає Росію
Mercedes-Benz пішов з російського ринкуMercedes-Benz пішов з російського ринку
У вартість проїзду на метро в Києві включать вартість користування туалетом: на станціях з'являться вбиральні, але радіти раноУ вартість проїзду на метро в Києві включать вартість користування туалетом: на станціях з'являться вбиральні, але радіти рано
АЗС збільшили вартість автогазу на 1 грнАЗС збільшили вартість автогазу на 1 грн
Mercedes-Benz EQG матиме “феноменальну продуктивність“Mercedes-Benz EQG матиме “феноменальну продуктивність“
В Україні виготовили єдиний у світі 6-колісний Mercedes
Mercedes-Benz презентував новий електрокар, врахувавши багато запитів водіїв: фото та відеоMercedes-Benz презентував новий електрокар, врахувавши багато запитів водіїв: фото та відео
Последние новости
Подгружаем последние новости