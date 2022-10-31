П'ятидверний Suzuki Jimny буде гібридним електромобілем

П'ятидверний Suzuki Jimny, який зараз розробляє компанія Suzuki, отримає електричну гібридну силову установку, тобто буде гібридним електромобілем (HEV). Про це повідомило іспанське видання Motor.

П'ятидверний Suzuki Jimny буде гібридним електромобілем

З 2018 року автомобілістам пропонують тридверний Suzuki Jimny четвертого покоління. Практично у всіх країнах, де продається новий Jimny, він став лідером у своєму сегменті.

Щоправда, у Європі ця модель зіткнулася з проблемами через те, що там дуже суворі вимоги до викиду автомобілями шкідливих речовин. Тому європейцям зараз пропонують лише комерційну версію цього знаменитого позашляховика – Suzuki Jimny Pro.

Але в 2024 році в Європі почнуться продажі нового п'ятидверного Jimny з гібридною силовою установкою. З якою конкретно?

П'ятидверний Suzuki Jimny буде гібридним електромобілем

За чутками, це може бути 1,4 л бензиновий двигун із технологією м'якого гібрида (MHEV), як у нового Suzuki S-Cross. Але не виключено, що це буде гібридна система (HEV), яка самозаряджається, з чотирициліндровим 1,5-літровим бензиновим двигуном. У цьому випадку позашляховик може також оснащуватися автоматичною коробкою передач.

У п'ятидверного Suzuki Jimny буде подовжена колісна база (на 300 мм довша, ніж у стандартного Jimny), а також додаткові дві двері.

Suzuki офіційно представить п'ятидверний Suzuki Jimny у 2023 році в Індії. У 2024 році його можна буде купити в Європі.

П'ятидверний Suzuki Jimny буде гібридним електромобілем

Нагадаємо, раніше в Індії Suzuki представила хетчбек, який коштує 5000 доларів.


Максимов Віталій, Тудей





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