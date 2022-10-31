П'ятидверний Suzuki Jimny буде гібридним електромобілем

П'ятидверний Suzuki Jimny, який зараз розробляє компанія Suzuki, отримає електричну гібридну силову установку, тобто буде гібридним електромобілем (HEV). Про це повідомило іспанське видання Motor.

З 2018 року автомобілістам пропонують тридверний Suzuki Jimny четвертого покоління. Практично у всіх країнах, де продається новий Jimny, він став лідером у своєму сегменті.

Щоправда, у Європі ця модель зіткнулася з проблемами через те, що там дуже суворі вимоги до викиду автомобілями шкідливих речовин. Тому європейцям зараз пропонують лише комерційну версію цього знаменитого позашляховика – Suzuki Jimny Pro.

Але в 2024 році в Європі почнуться продажі нового п'ятидверного Jimny з гібридною силовою установкою. З якою конкретно?

За чутками, це може бути 1,4 л бензиновий двигун із технологією м'якого гібрида (MHEV), як у нового Suzuki S-Cross. Але не виключено, що це буде гібридна система (HEV), яка самозаряджається, з чотирициліндровим 1,5-літровим бензиновим двигуном. У цьому випадку позашляховик може також оснащуватися автоматичною коробкою передач.

У п'ятидверного Suzuki Jimny буде подовжена колісна база (на 300 мм довша, ніж у стандартного Jimny), а також додаткові дві двері.

Suzuki офіційно представить п'ятидверний Suzuki Jimny у 2023 році в Індії. У 2024 році його можна буде купити в Європі.

Нагадаємо, раніше в Індії Suzuki представила хетчбек, який коштує 5000 доларів.