Культовий спорткар перетворили на унікальний лімузин: фото та вартість машини

У Сполучених Штатах Америки оригінальний автомобіль Dodge Viper 1996 року перетворився на лімузин. За таке незвичайне авто хочуть отримати 160 000 доларів.

Про це повідомляє Фокус.

Заради оригінального задуму спорткар Dodge Viper першого покоління довелося розрізати та додати триметрову секцію. Після цього покататися в кабріолеті можуть одразу дванадцять людей.

Всередину нового авто поставили широкі шкіряні дивани, два нові крісла забрали у "побратима" Dodge Viper. Тепер автомобіль, завдовжки 7,6 метра, використовують для свят та різноманітних шоу. Виглядає воно і справді вражаюче.

Під капот новоствореного авто поставили не оригінальний 8,0-літровий V10, а 5,9-літровий V8 від Dodge Ramcharger. Потужність двигуна збільшили до 390 л, а в тандемі з ним працює 6 -ступінчаста механічна КПП Viper, інформує Апостроф.


Інна Погрібна, Апостроф





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