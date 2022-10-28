В Україні може з'явитися новий штраф для пішоходів

В Україні пішоходів планують карати за пересування вночі (або в умовах поганої видимості) проїжджою частиною або узбіччям без світлоповертаючих елементів. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект №8156, свідчать дані сайту українського парламенту.

В Україні може з'явитися новий штраф для пішоходів

Зокрема, згідно з цим законопроектом, в Україні пішоходи у темний час доби або при поганій видимості (наприклад, у туман) матимить 2 світлоповертаючі елементи (стрічки, наклейки) або одяг з такими елементами. Порушників пропонується попереджати чи штрафувати на 51 гривню.

Автори законопроекту виходять з того, що з 2020 року в темний час доби пішоходи, що рухаються проїжджою частиною або узбіччям, повинні використовувати світлоповертаючі елементи. Але покарання за це законодавство не передбачає. При цьому ДТП за участю пішоходів, особливо восени та взимку, часто трапляються через те, що їх погано видно у темний час доби або за поганої погоди. Тому автори законопроекту вважають, що потрібно запровадити реальне покарання для пішоходів за таке правопорушення.

В Україні може з'явитися новий штраф для пішоходів

Наразі законопроект №8156 перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, раніше заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький попередив водіїв та пішоходів про небезпечну ситуацію на дорогах.


Максимов Віталій, Тудей





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