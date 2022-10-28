В Україні створили монструозний 6-колісний автомобіль
Ексклюзивний позашляховик зробили в Україні для замовника із Америки. Виходить такий собі «ленд ліз» від України для США. Підкреслимо, що такий автомобіль насправді єдиний у світі, бо за основу було взято Mercedes G65, а не G63 AMG, як це зроблено в оригіналі.
Як з’ясував
За даними українських конструкторів, даний Гелендваген 6х6 G65 V12 має німецькі портальні редуктори, оригінальну середня вісь 6х6, систему підкачування коліс, багато карбонових виробів, зоряне небо в салоні та багато іншого. Докладніше дивіться у відео-сюжеті: