Kia у 2023 році зніме з конвеєра спортивний седан Stinger

Компанія Kia у 2023 році припинить випускати седан Kia Stinger, повідомили південнокорейські ЗМІ. Це означає, що BMW 3 Series більше не матиме корейського конкурента.

Kia у 2023 році зніме з конвеєра спортивний седан Stinger

Продаж спортивного седана Kia Stinger почався в 2017 році. Боси компанії Kia очікували, що він зможе скласти гідну конкуренцію BMW 3 Series, але цього не сталося.

Тим часом, Stinger дійсно може успішно конкурувати з BMW 3 Series, тому що у нього гарний дизайн кузова та салону, а також хороші характеристики, у тому числі й потужний 3,3 л бензиновий двигун із безпосереднім упорскуванням та турбонаддувом (366 л.с.). Мотор працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Stinger до 100 км/год розганяється за 5,4 секунди. Його максимальна швидкість сягає 270 км/год.

Чому ж він не виправдав очікувань? Можливо через те, що його за весь цей час оновили лише один раз – у 2020 році.

Kia у 2023 році зніме з конвеєра спортивний седан Stinger

За даними південнокорейських ЗМІ, останні екземпляри Kia Stinger зійдуть з конвеєра у квітні 2023 року.

В принципі, не дивно, що Kia вирішила припинити випуск Stinger. Ця компанія переходить на електромобілі, розробляє нові моделі. Мабуть, спортивному седану серед них не знайшлося місця.

Нагадаємо, раніше під час дорожніх тестів сфотографували оновлений кросовер Kia Sorento.


Максимов Віталій, Тудей





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