Банківською карткою тепер можна розрахуватися в будь-якому громадському транспорті Києва

Апарати для цієї функції встановлені вже давно, але працювали не повною мірою - приймали лише транспортні картки, інформує ZN.ua.

Банківською карткою тепер можна розрахуватися в будь-якому громадському транспорті Києва
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Можливість оплатити за проїзд банківською карткою з 26 жовтня працює в Києві на всіх видах комунального громадського транспорту та на всіх його маршрутах, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

«Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому. І вже скрізь все працює», - написав він у Telegram-каналі.

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати (телефон або смарт-годинник) до валідатора.

Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою - 8 гривень.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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