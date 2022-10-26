Банківською карткою тепер можна розрахуватися в будь-якому громадському транспорті Києва

Можливість оплатити за проїзд банківською карткою з 26 жовтня працює в Києві на всіх видах комунального громадського транспорту та на всіх його маршрутах, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

«Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому. І вже скрізь все працює», - написав він у Telegram-каналі.

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати (телефон або смарт-годинник) до валідатора.

Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою - 8 гривень.