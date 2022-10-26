2022-10-26
Банківською карткою тепер можна розрахуватися в будь-якому громадському транспорті Києва
Апарати для цієї функції встановлені вже давно, але працювали не повною мірою - приймали лише транспортні картки, інформує
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Можливість оплатити за проїзд банківською карткою з 26 жовтня працює в Києві на всіх видах комунального громадського транспорту та на всіх його маршрутах,
«Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому. І вже скрізь все працює», - написав він у Telegram-каналі.
Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати (телефон або смарт-годинник) до валідатора.
Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою - 8 гривень.
Анастасія Дейна, ZN.ua