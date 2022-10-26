Українці почали частіше купувати нові китайські автомобілі

В Україні з січня по вересень 2022 року зареєстрували 3 100 нових автомобілів з Китаю. Про це повідомив Укравтопром.

У січні-вересні 2022 року китайські автомобілі з продажу зайняли 11% ринку нових машин у нашій країні. У 2021 році їхня частка була меншою – 6%.

Найчастіше українці купували китайські кросовери: Chery Tiggo 4 (576), Haval H6 (328), Chery Tiggo 2 Pro (215), Chery Jetour X70 (199). Також має попит у нашій країні Volkswagen ID.4 (212), який теж імпортують з Китаю.

Нагадаємо, ще у 2021 році в Україні різко збільшилося ввезення нових автомобілів з Китаю. Так, з січня по вересень 2021 року в нашу країну з Піднебесної ввезли 18 144 нових автомобілів, з Японії - 17 338 автомобілів, а з Румунії - 8 371.

Найпопулярніший китайський автомобіль в Україні Chery Tiggo 4 зараз у стандартній комплектації коштує 577 200 гривень. Це модель 2021 року. Модель 2022 року коштує 603 100 гривень. Він оснащується 1,5 л бензиновим двигуном потужністю 113 к.с. Мотор працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Версія із варіатором коштує більше - 651 200 гривень.

Нагадаємо, раніше експерти американської компанії J.D. Power назвали китайські автомобілі з найкращими характеристиками.