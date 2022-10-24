В Україні на 1-4% подешевшало автомобільне паливо

За даними Держстату, у вересні 2022 року в Україні на 1-4% подешевшало автомобільне паливо. Найпомітніше знизилися ціни на автогаз.

В Україні на 1-4% подешевшало автомобільне паливо

Зокрема, у вересні 2022 року паливо для автомобілів із ГБО подешевшало на українських АЗС на 4% - до 26,1 гривні за літр. Щоправда, слід зазначити, що у жовтні ціни на скраплений газ знову поповзли вгору. Станом на 24 жовтня середня вартість автогазу становила 28,08 грн/літр.

Експерти кажуть, що підвищення цін на автогаз відбулося через те, що збільшився на нього попит з боку автомобілістів та аграріїв. Крім того, є технічні проблеми з доставкою зрідженого газу, оскільки митники довше оформляли вантажі. Це призводить до додаткових витрат.

Бензин А-92, за даними Держстату, у вересні 2022 року подешевшав на 1,2% - до 49,9 грн/літр. Але такий бензин зараз трапляється рідко.

В Україні на 1-4% подешевшало автомобільне паливо

Бензин А-95 минулого місяця подешевшав на 1% (до 49,3 грн/літр), а дизельне паливо – також на 1% (до 53,1 грн/літр).

Слід зазначити, що останніми днями призупинилося підвищення цін на дизельне паливо на оптовому ринку України, яке тривало два останні тижні. Ціни підвищувалися під тиском світових котирувань.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві поліція розпочала боротьбу з водіями-лихачами.


Максимов Віталій, Тудей





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