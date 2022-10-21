Точно потрібен електрокар: Renault створить мережі швидких зарядок для авто

Французька автомобільна компанія Renault Group створить власну зарядну мережу для електрокарів Європі.

Про це повідомляє Аautocentre, інформує Апостроф.

Очікується, що бренд мобільних послуг Mobilize, що належить Renault Group, відкриє 200 зарядних станцій до середини 2024 року. Перші такі станції з'являться вже у найближчі місяці.

Зокрема, 90 станцій будуть встановлені уздовж французьких магістральних шляхів на відстані 150 км одна від одно. Решта - в Італії, Іспанії та Бельгії. Пізніше розширять мережу на інші європейські країни.

Мережа Mobilize Fast Charge складатиметься з автономних майданчиків, де буде по шість зарядних точок.

Йдеться про супершвидкісні термінали, потужність яких - 400 кВт. Головно станції будуть розміщені у фірмових дилерських центрах, розташованих приблизно за п'ять хвилин від магістральних доріг та швидкісних автобанів. Керуватиме роботою мережі буде інтелектуальна система.

Власникам електрокарів забезпечать спокійну подорож з німецького Гамбурга до Севільї (Іспанія), а це - 2575 км.

Станції працюватимуть цілодобово весь тиждень. Ними зможуть скористатися власники "батарейних" моделей усіх світових марок.

Також на станціях облаштують зони відпочинку, де можна буде випити кави, перекусити, зарядити мобільні пристрої, зазначають у Renault Group.

У кожної станції стаціонарної системи буде система зберігання енергії (до600 кВт потужності), для цього використають відпрацьовані батареї електрокарів та сонячні батареї.

Власники електромобілів матимуть доступ до станцій за допомогою карт Mobilize. Заряджати батареїможна буде за пільговими тарифами мережі.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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