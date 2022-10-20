Дизайнери показали електричний кросовер Skoda Fabia

Компанія Skoda планує до 2030 року випустити кілька нових електромобілів, зокрема кросоверів. Один із них замінить Skoda Fabia. Незалежні дизайнери показали на рендерних зображеннях, як виглядає електрична Fabia.

Дизайнери показали електричний кросовер Skoda Fabia

Електромобіль Skoda Fabia збудують на платформі MEB концерну Volkswagen. Цей електричний кросовер поєднуватиме в собі компактні розміри Fabia, підняту підвіску і, можливо, трохи просторіший салон. Якоюсь мірою, цей електричний кросовер позиціонуватиметься як "зелена" альтернатива паркетнику Skoda Kamiq, який незабаром має отримати оновлену версію.

Незалежні дизайнери вважають, що електрична Fabia отримає абсолютно нову передню частину, відповідно до нового корпоративного стилю чеського автогіганта, який був показаний у концепті Vision 7S.

Дизайнери показали електричний кросовер Skoda Fabia

Як виглядатиме її салон – поки що передбачити дуже складно, адже до її появи ще дуже довго. Але можна з упевненістю сказати, що Skoda зробить ставку на цифрові технології – буде повністю цифрова панель приладів і великий дисплей інформаційно-розважальної системи. Крім того, в салоні може бути проекційний дисплей.

Якою буде електрична силова установка – ще не відомо. За чутками, у електричної Fabia запас ходу становитиме близько 400 км.

Дизайнери показали електричний кросовер Skoda Fabia

Нагадаємо, раніше дизайнери показали, якою може бути Skoda Octavia нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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