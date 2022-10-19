Новий Duster отримав екстремальну версію

Dacia представила лімітовану версію Extreme свого бюджетного кросовера Dacia Duster. Це найдорожча версія румунського кросовера - вона коштує від 20 600 євро.

Новий Duster отримав екстремальну версію

Влітку 2022 року оновили весь модельний ряд Dacia. Традиційний логотип замінили новим логотипом, який поєднує літери D та C. Оновлений Duster також отримав новий корпоративний стиль, у тому числі його лімітована версія Extreme.

Duster Extreme зовні від стандартної версії відрізняється помаранчевими акцентами. Вони помітні на дзеркалах, на рейлінгах та дверях багажника. Помаранчеві акценти є й у салоні.

Новий Duster отримав екстремальну версію

Спецверсію Dacia Duster Extreme створено на базі топової комплектації Journey, але вона має додаткове обладнання та технології. Наприклад, у неї багатопрофільна камера, протитуманні фари та інше.

Новий Duster отримав екстремальну версію

Ця лімітована серія доступна з усіма силовими установками, які пропонуються для стандартного Duster. Якщо стандартний Duster коштує від 15 990 євро, то Duster Extreme - від 20 600 євро у версії Eco G-100 4x2, до 25 100 євро у версії Blue dCi 115 4x4. Продаж цієї новинки вже почався.

Новий Duster отримав екстремальну версію

Нагадаємо, раніше ми назвали ТОП-5 популярних кросоверів в Україні за ціною від 6000 доларів.


Максимов Віталій, Тудей





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